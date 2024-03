Must read: Particuliere beleggers verlaten huizenmarkt

De succesvolle terugkeer van de 60/40-portefeuille

Ewout van Schaick van het multi-asset-team van Goldman Sachs AM heeft grote verwachtingen van portefeuilles die bestaan uit 60% aandelen en 40% obligaties. Zowel voor aandelen als obligaties zijn de vooruitzichten zonnig. Mochten markten desondanks corrigeren, dan biedt de 60/40-portefeuille de spreidingsvoordelen om de klap te verzachten.

Waardering hoogdividendaandelen naar nieuw dieptepunt

De waarderingen van Amerikaanse hoogdividendaandelen zijn geleidelijk afgegleden naar een nieuw dieptepunt. De koers-winstverhouding van hoogdividendaandelen ligt volgens Capital Group inmiddels bijna 26 procent lager dan die van de S&P 500-index, terwijl het verschil de afgelopen 45 jaar gemiddeld slechts 12,9 procent bedroeg.

10 ondergewaardeerde Europese aandelen van hoge kwaliteit

Er zijn nog volop goede kansen te vinden voor beleggers die ondergewaardeerde aandelen van Europese bedrijven van hoge kwaliteit zoeken. Roche en Anheuser-Busch InBev springen er volgens Morningstar uit.

Bloomberg ziet vooral kansen in het kleine Europese aandelensegment

European stocks were on track for the best quarterly performance in a year, with investors now expecting the rally to broaden beyond the biggest companies https://t.co/uDrqpSDV0L — Bloomberg UK (@BloombergUK) March 28, 2024

Stagflatie? Duitse economie presteert bijzonder matig

Good Morning from #Germany where the 5 leading econ research institutes expect stagnation for 2024 due to cyclical & structural weaknesses. The institutes lowered their GDP growth forecast for 2024 to 0.1% from earlier projection of 1.3% – now in line w/consensus – and to 1.4%… pic.twitter.com/XDU7EAJNN5 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 28, 2024

Nederlandse economie doet het beter

De economische #groei ?? trekt geleidelijk en in een gematigd tempo aan dit jaar, zo blijkt uit onze conjunctuurindicator. https://t.co/y9JKH3qNY0 pic.twitter.com/QUP0chQ8VN — De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) March 28, 2024

Robeco ziet desondanks betere aandelenkansen in de VS en Japan

Goldman Sachs verwacht echter niet veel meer van Amerikaanse aandelen

“We do tend to think that U.S. equities right now are fairly valued but there’s limited upside at these valuations." Japanse aandelen zijn kansrijker. CNBC heeft het hele verhaal.

UBS AM positiever gestemd over Chinese aandelen

Chinese aandelen noteren ongeveer 40 procent lager dan de piek van drie jaar geleden, maar sinds februari zijn ze aan het stijgen. Volgens Bin Shi, hoofd Chinese aandelen bij UBS AM, kan dit het begin van een herstel zijn.

De boodschap van Xi aan Rutte

Chinese President Xi Jinping told Dutch Prime Minister Mark Rutte on Wednesday that no force can stop the pace of China’s technological progress. “Creating scientific and technological barriers and severing industrial and supply chains will only lead to division and confrontation." CNBC heeft het verhaal.

Spreiden is moeilijk

Want: "Diversification means accepting the fact that parts of your portfolio may behave entirely differently than the portfolio itself. Knowing your level of tolerance for tracking variance risk and investing accordingly will help keep you disciplined." Sterke analyse van Larry Swedroe.

Want ook met beleggen is de mens niet rationeel

Daniel Kahneman, de uitvinder van behavioural finance, is overleden. Wat kunnen we van hem leren?

Daniel Kahneman passed away today



He changed the world of behavioral finance



Here are 10 things I learned from his book Thinking Fast and Slow as a way to say thank you: pic.twitter.com/OgDd39nJjC — Compounding Quality (@QCompounding) March 27, 2024

Beurshandelaar doet boekje open

"The key achievement of Gary is that he paints his colleagues and himself as both sympathetic people you want to hang out and have a beer with and at the same time people who completely lack any sense of ethics and are driven only by their unbridled greed. And it paints a vivid picture of how – at least in the 2000s and early 2010s – major banks let these guys run rampant without any real checks on their behaviour or the risks they take." Lees de column van Joachim Klement.

Amerikaanse rentekosten gaan flink oplopen

Higher for longer? The US Treasury has to refinance 38% of all of its outstanding #debt within three years, with (net) interest payments already heading to 5% of GDP.

Good luck with that ???? pic.twitter.com/xAVnaafIHI — jeroen blokland (@jsblokland) March 27, 2024

8 healthcare-aandelen met een gezond opwaarts potentieel

Het jaar 2023 verliep erg ongezond voor healthcare-aandelen. Dit jaar lopen deze aandelen beter in de pas met de bredere markt. De sector is bijna net zoveel gestegen als de brede S&P500. Barron’s selecteert 8 aandelen in de Amerikaanse healthcare-sector met een gezond koerspotentieel.

Lancering bitcoin-ETF blijkt een supersucces

BlackRock CEO Larry Fink says its Spot Bitcoin ETF, $IBIT, is the fastest growing ETF in history pic.twitter.com/XRNruENewl — unusual_whales (@unusual_whales) March 27, 2024

Particuliere beleggers verkopen steeds meer huurhuizen

Het aantal beleggers dat een huurwoning verkoopt, is de afgelopen jaren fors gestegen. Nieuw onderzoek laat zien dat particuliere beleggers in 2023 6800 huurhuizen meer verkochten dan opkochten. Het gaat vooral om goedkopere woningen in grote steden.

Meer financiële lucht voor Nederlandse huishouders,

maar de nood blijft hoog. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte, Nibud, Universiteit Leiden en Tilburg University. De financiële situatie van 53% van de huishoudens is ongezond of kwetsbaar.

Wie durft nog een windmolenpark op zee te financieren?

Lees ook: Huidige tegenwind zal energietransitie zeker niet doen ontsporen.