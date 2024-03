Must read: Huizencrisis is geheel zelf gecreëerd

Vier megathema's die de groene transitie vormgeven

Enorme milieu-investeringen moeten de overgang naar een groenere economie vormgeven. Dat biedt beleggingskansen, zegt portfoliomanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds. Het thematische team van Bank J. Safra Sarasin identificeert vier megathema's die de groene transitie mogelijk maken.

De vijf grootste Nederlandse pensioenfondsen willen gezamenlijk miljarden euro’s investeren in de energietransitie. Dat geld moet vooral gaan naar de uitbreiding van stroomnetten, die momenteel overvol zijn, aldus De Volkskrant.

Cash is meer king dan ooit

In Europa kan een belegger dit jaar met een mix van cash en kortlopende leningen bruto tussen de 3% en 4% verdienen. Waarom dan nog risico's nemen met obligaties en aandelen, zo vraagt Alain Richier van Ostrum Asset Management zich af.

Chinese kredietgroei naar nul

Kredietgroei in China was een 10 jaar geleden nog 17%. nu net boven 0%. Hun minder leningen, hoe minder economische groei. pic.twitter.com/xfMfKKAJLn — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 26, 2024

Nieuw Nederlands pensioenstelsel wijst de weg

In zijn nieuwste jaarlijkse brief staat CEO Larry Fink van BlackRock nadrukkelijk stil bij de toenemende pensioenproblematiek in de wereld. Hervorming van pensioenstelsels is volgens hem noodzakelijk, waarbij Nederland als voorbeeld dient. "De wereldbevolking vergrijst en het opbouwen van een goed pensioen is urgenter dan ooit."

Ja, de Fed is belangrijk,

maar ook als de Amerikaanse centrale bank de rente dit jaar minder verlaagt dan verwacht, is er volgens Jaap Steur geen man overboord.

3% wordt het nieuwe 2%

Het officiële inflatiedoel van de centrale banken is nog steeds 2 procent. Het lijkt er echter op dat men dat heimelijk heeft losgelaten. Het echte doel ligt waarschijnlijk hoger. Dit en meer leest u vandaag in ons #beursbericht — Fintessa (@Fintessa) March 26, 2024

Beter spreiden met obligaties

Kredietwaardige obligaties zorgen voor de beste spreiding. Cash is ook goed. Aldus Christine Benz van Morningstar US. "A portfolio constructed for long-term resilience will be well served by a high-quality government-bond allocation, in particular one with US Treasuries and agency mortgages. During periods of stable or falling interest rates, these fixed-income building blocks may generate only modest yields but provide enough protection during volatile equity markets to result in more-attractive risk-adjusted returns."

Ideale omstandigheden in de obligatiemarkt

The ideal credit scenario is unfolding with falling inflation and a likely avoidance of recession. But with risk appetite soaring are investors too complacent? Find out in our latest credit quarterly outlook. #creditmarkets #inflation #economy https://t.co/L6hQ8DLbn3 pic.twitter.com/NEyedO1S7i — Robeco Asset Management (@Robeco) March 26, 2024

Huidige woningkrapte is zelf gecreëerd

Han de Jong: "Het verhuren van een woning wordt onaantrekkelijker gemaakt. Dan moet je niet raar staan te kijken als het aanbod vermindert." Lees de hele column.

Hoogste tijd om chocolade te hamsteren

OUCH! #Cocoa futures surged above a record $10,000 a ton as shortages drive relentless rally that’s already seen prices double this year and will boost the cost of chocolate throughout 2024. (BBG) pic.twitter.com/PPvptRGWI1 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 26, 2024

Year-to-date commodities and the Nikkei are leading traditional financial markets ?? pic.twitter.com/Ojt25nzQEb — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) March 26, 2024

AI komt alle levens binnen

Column Michael Batnick: "While most people are only aware of it through its impact on the stock market, it won’t be long before it’s impacting your daily life."

Klimaatverandering maakt alles duurder

Inflatie kan structureel hoger worden door risico’s rond klimaatverandering, volgens nieuw onderzoek https://t.co/vKWgvM2ogX — Business Insider Nederland (@BINederland) March 26, 2024

Europese aandelen gaan eindelijk Amerikaanse aandelen verslaan?

Luchtig en licht verhaal van Erik Maurits in zijn blog Beurslicht.

3 Amerikaanse strong buy aandelen

De belangrijke Amerikaanse graadmeter S&P 500 staat dit jaar al 10% in de plus. Een blik op drie winnaars, aanbevolen door Demitri Kalogeropoulos van The Motley Fool en bevestigd door Zacks.

Wat betekent de volgende bitcoin halving voor beleggers?

De vierde bitcoin-halvering in de geschiedenis zal medio april plaatsvinden. Waarom is dat belangrijk, en hoe zal dat de waarde van de cryptovaluta beinvloeden? Morningstar weet meer.

Icesave is een vage herinnering

Spaarders zetten groter deel van hun geld op buitenlandse rekening https://t.co/DNsbdInKco — NU.nl (@NUnl) March 26, 2024

Totale fraudeschade in betalingsverkeer gedaald met 41%

Online fraude en oplichting zijn al jaren een doorn in het oog van banken en maken nog altijd veel slachtoffers. Toch is er ook goed nieuws: de Nederlandse Vereniging van Banken meldt dat de totale schade van handelingen als phishing, fraude met gestolen of verloren passen of bankhelpdeskoplichting met zo’n €25 miljoen is gedaald.

