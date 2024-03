Must read: Amerikaanse begrotingswaakhond vreest marktschok

“AI is fundamenteel voor onze business"

CEO George Gatch van JP Morgan Asset Management, een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld, laat de bitcoinhype vooralsnog aan zich voorbijgaan. Meer aandacht heeft hij voor de implementatie van AI, het verder aanjagen van actieve ETF’s en nog meer rijke particulieren toegang bieden tot private markten. Lees het hele interview.

Huidige tegenwind zal energietransitie zeker niet doen ontsporen

"Economische en beleidskaders zullen de uitbouw van hernieuwbare energie in belangrijke markten steunen." Infrastructuurstrateeg Marija Simpraga bij LGIM's Real Assets blijft positief over beleggingen in de energietransitie. Ook omdat er geen goede alternatieven voor groene energie bestaan.

Donkere wolken pakken zich samen boven private equity

De private-equitymarkt heeft twee grote problemen. De bedrijven waarin wordt geïnvesteerd hebben te maken met een tegenvallende omzetgroei en lage marges. De gestegen rente hakt er intussen extra hard in omdat PE-firma's werken met veel en vooral kortlopende schulden.

Een rondje langs de economische velden: rente en inflatie

"Central banks were the focus of investors’ attention last week", vertelt Dan Kemp van Morningstar.com. The Federal Reserve conformed with expectations, maintaining interest rates at their current level. In the accompanying press conference, Fed Chair Jerome Powell encouraged investors to expect three rate cuts this year, in line with current market expectations."

Amerikaanse begrotingswaakhond voorziet een marktschok

"The US faces a Liz Truss-style market shock if the government ignores the country’s ballooning federal debt, the head of Congress’s independent fiscal watchdog has warned."

FT Exclusive: US debt is on an 'unprecedented' trajectory that could lead to a Liz Truss-style market shock, the head of Congress’s independent fiscal watchdog has warned https://t.co/JLiKKeQE9z pic.twitter.com/ljX3OpInL1 — Financial Times (@FT) March 26, 2024

Waarom nog bedrijfsobligaties kopen?

US High Yield Credit Spreads have moved down to 3.05%, their tightest level since January 2022.



US Investment Grade Credit Spreads have moved down to 0.91%, their tightest level since November 2021. pic.twitter.com/PYcgAPjcwP — Charlie Bilello (@charliebilello) March 25, 2024

Economie groeit met 0,4% in vierde kwartaal 2023

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2023 met 0,4% gestegen ten opzichte van het derde kwartaal van 2023. Bij de eerste berekening, die is gepubliceerd op 14 februari, kwam de groei uit op 0,3%. De tweede berekening van het bbp wordt altijd circa 85 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd.

Technologie en de mensen gaan prima samen

Machine learning, AI, Big data: ze zijn vaak onderwerp van gesprek. Gaat technologie ons werk overnemen, wordt alles geautomatiseerd? Sinds banken zijn gestart met digitaliseren, zou 'de mens' langzaam maar zeker uit de bankensector verdwijnen. Maar is dat wel zo? Job Mantz, Country Manager van MeDirect, voorziet juist een totaal andere toekomst.

Zeven techaandelen met baanbrekende innovaties

Techbedrijven moeten blijven innoveren om ook in de toekomst relevant te blijven. Er zijn techbedrijven die al naam hebben gemaakt, maar ook het potentieel hebben om met baanbrekende innovaties de technologische ontwikkelingen op een hoger plan te tillen. In deze Promising Seven is ook een rol weggelegd voor een Nederlandse techreus.

Het AI-ecosysteem

The AI data center value chain pic.twitter.com/nMsR7Jgs4c — Evan (@StockMKTNewz) March 25, 2024

Woonlasten voor veel huishoudens flink omhoog

Huishoudens betalen dit jaar flink meer aan woonlasten, zoals de afvalstoffenheffing, ozb of waterschapsbelasting. Huiseigenaren betalen gemiddeld €1.670, 7,6% meer dan vorig jaar. Ook huurders zijn meer geld kwijt aan belastingen.