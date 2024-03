Must read: Grote pensioenfondsen blijken slechte beleggers

Rabobank surft mee op recordgolf

Rabobank heeft geen last van hoogtevrees. Aandelen blijven favoriet boven obligaties. De bank ziet zich gesteund door de hoge winstgroei en de historie: records komen immers zelden alleen.

ING gaat mee in de goed-nieuws-show

De #beurs vandaag: Steeds meer analisten verhogen door het 'Goldilocks'-scenario hun targets voor de Amerikaanse aandelenindices. Er zal af en toe heus wel een correctie zijn, maar de omstandigheden voor beleggers zijn zeer gunstig. https://t.co/F992Y1hyAF — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) March 22, 2024

Waarom kwaliteitsaandelen beter presteren

Dat kwaliteitsaandelen een hoge waardering krijgen op de beurs is logisch, maar niet dat ze blijven outperformen over een lange periode. Joachim Klement vindt de verklaring bij structureel falende analisten.

Rentediscussie: Fed verlaagt dit jaar 5, 3 of 0 keer

De Federal Reserve hield de Amerikaanse rente ongewijzigd bij de vergadering van maart, maar dalende inflatie maakt meerdere renteverlagingen dit jaar waarschijnlijk. Morningstar gaat uit van 5 verlagingsstappen.

Dat is meer dan de meeste vermogensbeheerders, die eerder uitgaan van drie tot vier renteverlagingen. Zo rekent Martine Hafkamp van Fintessa op drie verlagingen. Dan zijn er nog monetaire specialisten, zoals Edin Mujagic, die het houden op mogelijk nul keer.

7 kansrijke ontwikkelingen voor smallcaps

In de afgelopen jaren is het verschil in zowel rendement als waardering tussen small-cap en large-cap aandelen toegenomen door het strengere monetaire beleid, hogere rentetarieven en de angst voor een wereldwijde economische vertraging. Dat stelt vermogensbeheerder Capital Group die zeven trends ziet waar juist smallcaps van kunnen profiteren.

Nvidia heeft ook ambitie in de grote gezondheidssector

"Nvidia launched about two dozen new AI-powered, healthcare-focused tools at its 2024 GTC AI conference last week, and deals with Johnson & Johnson and GE Healthcare for surgery and medical imaging." CNBC heeft het verhaal.

Huizenprijzen stijgen in rap tempo

Huizenprijzen stijgen in rap tempo. In februari lagen de huizenprijzen 1,4% hoger dan in de maand eerder (seizoensgecorrigeerd). Oorzaken: de sterke loonstijging, toenemende krapte en de recent gedaalde hypotheekrentes. Meer weten? Lees: https://t.co/ibV1jy90h0 #ING ^Sander pic.twitter.com/WlLUT59u9P — ING Economie (@INGnl_Economie) March 22, 2024

Ook instroom pensioengeld maakt Amerikaanse beurs structureel duur

Interessant verhaal van Michael Batnick.

IMF spoort China aan tot echte markthervormingen

“With a comprehensive package of pro-market reforms, China could grow considerably faster than a status quo scenario." CNBC bericht.

Grote pensioenfondsen blijken slechte beleggers

De vijf grootste pensioenfondsen hebben hun rendementen over 2023 bekendgemaakt: van 7,8% tot 9,3%. De persberichten stralen voorzichtig tevredenheid en optimisme uit. Dit terwijl het rendement van een simpele tracker op de wereldaandelenindex ruim 19% was. Voor Sijb Bartlema aanleiding om dieper in de rendementsperformance van de grote pensioenfondsen te duiken.

Er zit nog meer in het beursvat

Goldman Sachs expects the S&P 500 to end the year at 5,200 but has an upside scenario for the S&P 500 to reach 6,000



In that scenario the valuations of megacap tech companies may continue to expand, sending the gauge to 6,000 by year-end and reaching a forward PE ratio of 23 -… pic.twitter.com/cZD0TETRQw — Evan (@StockMKTNewz) March 23, 2024

ING binnen bancaire sector dé digital leader

Zo blijkt uit onderzoek van BearingPoint. Tegelijkertijd heeft Bunq van de onderzochte banken de grootste verbetering op digitaal gebied laten zien: de score van de online bank steeg van een 2,4 naar een 3,4.

Nederlands huishoudboekje oogt bijzonder solide