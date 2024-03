Must read: Reddit, wel erop, niet erin

De Fed gedraagt zich vreemd

De Fed heeft aangegeven dat ze de rente willen verlagen, maar dat strookt niet met economie en inflatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de hoge schulden, denkt Edin Mujagic.

De risico's die duurzame beleggers nemen

Bij groene energie zijn er twee type beleggingen. Bij de ene gaat het om nieuwe projecten die het moeten hebben van een zo hoog mogelijke prijs bij verkoop. Bij de andere draait alles om de cashflow die uit kant-en-klare projecten komt. Het is vooral het eerste type dat het de laatste paar jaar zwaar had door de gestegen rente en andere kosten.

Allemaal Japanse obligaties kopen

Te weinig baby's is ook niet goed

Reddit: wel erop, niet erin

Agree, Reddit is a nice platform for investors but does not really fit the Rule of 40 and other investment criteria https://t.co/zYSOFreezN

Rijk worden met Reddit

Beleggers van het eerste uur hebben alvast een bak geld verdiend met de beursgang van Reddit. En ze waren al zo rijk.

Juni en juli

Beleggers verwachten nog steeds renteverlagingen van de Fed deze zomer.

10 tips

Bij het bouwen van een goed gediversifieerde portefeuille.

Chiptaal

Bent u de draad al kwijt als het gaat om GPU's, GP200, H100 en ander chipjargon? Succes, het wordt alleen maar moeilijker, aangezien de chips nog kleiner worden.

Houd op met voorspellen!

Waarom willen beleggers altijd alles voorspellen? Dat is moeilijk en ze zijn er niet goed in.

Nieuwe bubbel?

From the @FT article, "Investors pour money into US corporate bond funds at record rate: Demand to lock in yields helps push spreads on high-yield bonds close to their tightest level since 2007."#economy #markets #investing #investors #econtwitter #bonds pic.twitter.com/AMv1XkHAdO