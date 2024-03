Must read: Chipsector als nieuwe smeerolie voor de wereldeconomie

'Bonds are back', of niet?

In een nog altijd risicomijdende omgeving is het de moeite waard om eens te kijken naar beter lonende, actieve strategieën met een hoger octaangehalte. Yvo van der Pol, hoofd Benelux & Nordics bij PGIM Investments, is bijzonder gecharmeerd van de meer risicovolle obligaties, aandelen met sterke groeimogelijkheden en datacenters.

De zoektocht naar een sterk presterend mixfonds

Het is volgens Thomas de Fauw van Morningstar essentieel voor beleggers om de strategie, het proces en de beloften van fondsmanagers van mixfondsen te doorgronden. Samen met Morningstar-collega Matias Möttölä onderzocht hij de redenen achter de underperformance van Europese multi-assetfondsen ten opzichte van hun categorie-index.

Fed op koers voor renteverlagingen in juni

Dat concludeert Preston Caldwell van Morningstar US. "While the Federal Reserve delivered an expected policy decision Wednesday by keeping interest rates unchanged, we anticipate falling inflation to lead to five rate cuts by year-end. With our year-end forecast for a federal-funds rate target range of 2.25%-2.50%, we still think the central bank will cut rates much more than it currently believes it will in 2024 and 2025."

Dit is wat Jerome Powell gisteren zei

“Inflation is still too high. Ongoing progress in bringing it down is not assured and the path forward is uncertain," Fed Chair Powell says. "Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings.” pic.twitter.com/mUfm1EpYmJ — Yahoo Finance (@YahooFinance) March 20, 2024

Aantal werklozen afgelopen maanden verder toegenomen

Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden verder toegenomen, met gemiddeld 7.000 per maand. In februari waren er daardoor 379.000 mensen werkloos. Dat is het hoogste aantal in bijna anderhalf jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal WW-uitkeringen nam in februari ook opnieuw toe.

De chipsector als nieuwe smeerolie voor de wereldeconomie

De chipsector wordt, na het olietijdperk, ook wel gezien als het nieuwe smeermiddel van de economie. Boegbeeld en dragende speler van de AEX is machinebouwer ASML, maar hoe kunt u eenvoudig wereldwijd gespreid beleggen in deze industrie?

Magnificent Seven helemaal niet uitgeblust!

Iedereen zet dan wel dat de Magnificent 7 uitgeblust zijn, maar de Bloomberg M7 index zette gisteren toch weer een record high neer. Ook versus de S&P 500.

+49% in 2 jaar tijd. pic.twitter.com/PDhreoxoW8 — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 20, 2024

De reden waarom de goud-rally nog lang niet voorbij is

"The rally in gold continues with prices hitting an all-time high on Thursday — and there’s room for it to rise more as central banks continue to purchase bullion in record amounts." Dat stelt Lee Ying Shan van CNBC.

Ook anderen voorspellen dat...

By the way, I expect #gold to easily reach USD 3,000 per Troy Ounce in the next 2-4 years, driven by Powell's 'ample' #liquidity. https://t.co/6BaU3F00Og — jeroen blokland (@jsblokland) March 20, 2024

De private-equitymarkt is tot stilstand gekomen

Zo is te lezen op de website van Institutional Investor. "With $3.2 trillion in assets waiting for an exit plan sitting in their portfolios, private equity funds are facing market woes unlike anything since the financial crisis of 2008, according to the 2024 global private equity report by consultant Bain & Co. But this time around, the industry may not have the Federal Reserve coming to its rescue."