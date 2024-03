Must read: Positieve berichten stapelen zich op

“Dit is een positief verhaal”

Karen Ward, hoofd beleggingsstrategie EMEA bij JP Morgan AM, ziet dit jaar zonnig in, voor de Europese economie en voor Europese aandelen in het bijzonder. Ook China zou wel eens positief kunnen verrassen. Komen deze optimistische verwachtingen niet uit, dan houden obligaties en private beleggingen het portefeuillescheepje wel recht.

Chris Iggo van AXA IM koopt de dip

De Amerikaanse economie is sterk en de inflatie daalt. Alles duidt op een zachte landing. Dat kan niet anders dan goed zijn voor aandelen en bedrijfsobligaties.

Markt te pessimistisch over rentestappen Fed

De financiële markten zijn steeds pessimistischer over de kans dat de Fed de rente in juni zal verlagen. Ook het aantal renteverlagingen wordt steeds minder. Echter hoofdeconoom Steven Bell van Columbia Threadneedle verwacht dit jaar nog altijd forse rentestappen in de Verenigde Staten.

Of verlaagt de ECB toch eerder?

Dat zou Morningstar niet verbazen. "Nu de inflatie in de eurozone sneller en sterker daalt dan in de VS, anticiperen beleggers gretig op renteverlagingen."

Loongroei bepaalt rentekoers ECB

We see a clear disinflationary process, Vice-President Luis de Guindos tells Naftemporiki.



The main risk now is high wage growth combined with very low productivity growth. We must decide when to adjust our policy stance based on the data.



Zo duur zijn de Magnificent 7 helemaal niet

Dat concludeert John Rekenthaler van Morningstar US. "After considering all factors, I expect the 10-year returns for the Magnificent Seven to fall roughly in line with that of other US equities. On the bright side, they will grow their businesses faster than most, although nowhere nearly as aggressively as the FANG stocks managed. But their price multiples, while not absurd, will likely decline over the years, as their operations continue to mature."

Dan ben je opeens een popster

Consumenten opnieuw minder negatief

Het vertrouwen van consumenten is in maart voor de zevende maand op rij verbeterd, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen steeg van -27 in februari naar -22 in maart. Zowel het oordeel over het economische klimaat als de koopbereidheid was minder negatief.

Obligatiebeleggers zien weinig risico in bedrifjsobligaties

Belangrijke vraag

Waarom tegenvallende inflatie aandelenmarkten opeens weinig deert



Drie interessante nieuwe beursgangen versus de waarde van Bitcoin

Nu Bitcoin rond recordhoogte noteert leek het de Beurslichtredactie interessant om beleggers te wijzen op een aantal relatief onbekende bedrijven die de komende maanden naar de beurs gaan. Met enige fantasie zijn er overeenkomsten te zien tussen deze bedrijven en Bitcoin, waardoor de beursgangen meer aandacht verdienen dan ze nu krijgen. Het gaat om Biconium, Bitkey en Bitrandom. Erik Mauritz schrijft erover in zijn blog.

Het gaat helemaal mis met de energietransitie

Dat zegt Amin Nasser, CEO van Saudi Aramco, het grootste oliebedrijf ter wereld. Dat zou kunnen betekenen dat de mening niet geheel objectief is. CNBC bericht.

Ruim 60% van Nederlanders weet niet wat er met hun spaargeld gebeurt Nederlanders hebben bij elkaar zo’n €464 miljard aan spaargeld. Een gigantisch bedrag; wel zo fijn om te weten wat er met dat geld gebeurt zou je zeggen. Uit onderzoek van Bridgefund blijkt echter dat 61% van de Nederlanders geen idee heeft wat de bank met het geld doet dat zij op hun spaarrekening hebben staan.

Bitcoin op top?

Bier = goud

