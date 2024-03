Must read: veel positief nieuws uit Azië

Nederland was in 2023 koning dividend

In 2023 stegen de wereldwijde dividenduitkeringen met 5% tot een nieuw record van $1,66 biljoen. Maar liefst 86% van de bedrijven verhoogde het dividend of hield het gelijk. Opmerkelijk is ook de enorme dividendstijging van 13% in Nederland.

Geen renteverlagingen dit jaar, kan dat ook?

De Fed heeft het lastig. De laatste inflatieloodjes wegen namelijk het zwaarst. Zal het lukken die inflatie nog verder omlaag te krijgen om de rente te kunnen verlagen? Edin Mujagic heeft zo zijn twijfels.

Deze week komt de Fed ook met haar dotplot. De grafiek waar alle verwachtingen van de Fed leden zijn ingekleurd.

Vorige keer was de mediaan 0,75% verlaging van de rente in 2024. De vraag is of niet een paar leden iets minder enthousiast zijn geworden. pic.twitter.com/0OorA0xf6o — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 18, 2024

Hebben ETF’s de markt “gebroken”?

Sinds de introductie van het eerste passieve indexfonds in 1976 is er een discussie gaande over passief versus actief belegde fondsen. Passief (ETF’s) heeft actief intussen qua belegd vermogen ingehaald, maar de meningen blijven verdeeld. Volgens hedgefondsmanager Einhorn hebben ETF’s de markt zelfs “gebroken”, schrijft Erik Mauritz in zijn blog Beurslicht. Lees ook: Indexbeleggen vergroot inefficiënties.

Liquidatie van ETF's is een kostbaar beleggingsrisico

Elk jaar komen er honderden nieuwe ETF's en beleggingsfondsen bij, waarvan vele na verloop van tijd weer zijn verdwenen. De liquidatie van een ETF kan volgens Detlef Glow van Lipper Refinitiv voor beleggers flink in de papieren lopen.

Want bedrijfswinsten doen niet mee

Volgens Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen is regime van lagere rentes en hogere koersen voorbij https://t.co/DLn0qX7Yqu @vanlanschot @VLKcorporate — ABM-Financial-News (@merwinbisseling) March 17, 2024

Heeft China het lek boven?

"Retail sales rose 5.5%, better than the 5.2% increase forecast in a Reuters’ poll, while industrial production increased 7%, compared with estimates of 5% growth." CNBC heeft het verhaal.

Chinese tienjaars geeft inmiddels minder rente dan de Nederlandse (2,69%)

Currently, a lot is being said about #China's collapse in bond yields. But China is no different from any other major economy regarding #debt-growth dynamics. China has accumulated debt at an even faster pace than the United States and Europe, which means the pressure on yields… pic.twitter.com/bM6Zv0AIAn — jeroen blokland (@jsblokland) March 18, 2024

Het Japanse deflatiemonster is definitief getemd

Flinke loonstijgingen in Japan.

5,28%.

De Bank of Japan zal daarom de rente gaan verhogen. Als het niet komende week is (19/03), dan de meeting daarop (26/04). pic.twitter.com/dJxZaTohLC — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 15, 2024

Spreads van kredietwaardige bedrijfsobligaties zijn wel erg krap

Ofwel, obligatiebeleggers zien het tamelijk zonnig in.

There is no fear whatsoever in credit markets. Maximum complacency, just like in the first half of 2021. ?? pic.twitter.com/Qf1OLwSVB8 — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) March 16, 2024

Dat geldt ook voor high yield

US High Yield Credit Spreads have moved down to 3.15%, their tightest level since January 2022.



Video: https://t.co/vdscQ8oQJz pic.twitter.com/RvUmIy8Wm7 — Charlie Bilello (@charliebilello) March 17, 2024

Zijn Amerikaanse aandelen momenteel duur?

De waarderingen van Amerikaanse aandelen gaan door het dak, met de techreuzen voorop. Toch hoeft een dure aandelenmarkt geen slecht signaal te zijn voor beleggers die kansen zoeken. Morningstar legt uit waarom.

Kassa!

Revenue generated each minute:



Amazon: $1.3 million per minute

Apple: $922,685 per minute

Alphabet: $665,972 per minute

Microsoft: $478,549 per minute

Meta: $309,490 per minute

Tesla: $194,213 per minute

Nvidia: $170,525 per minute — Jon Erlichman (@JonErlichman) March 17, 2024

UBS AM zie nu juist aandelenkansen in Europa en Azië (minus China)

"Diverse economische indicatoren maken volgens Brown duidelijk dat de Europese economie over het algemeen aantrekt, zelfs met de mindere prestaties van Duitsland. En de regio Azië ex-China wordt gesteund door de sterke cyclus van technologiegoederen." Hier is het verhaal.

Amerikaanse wapenfabrikanten doen niet mee

Er is iets vreemds aan de hand. Daar waar de Europese producenten koerswinsten lieten optekenen waar zelfs de Magnificent Seven hun vingers bij konden aflikken, bleven de koersen van Amerikaanse wapenproducenten achter. Zo staan de aandelen van gerenommeerde wapenfabrikanten als Lockheed Martin (F35), Northrop Grumman (AWACS) en Raytheon (kruisraketten) op verlies, en dat terwijl de S&P 500 aan een mooi jaar bezig is. Martine Hafkamp legt uit hoe dat komt.

Rabobank vreest geen nieuwe Amerikaanse bankencrisis

Het is alweer een jaar geleden dat een aantal regionale banken in de VS omviel. Dit soort partijen kan nu te maken krijgen met oplopende kredietverliezen door problemen in de markt voor kantoren en winkels. Toch verwacht Rabobank niet dat er een nieuwe bankencrisis in de maak is.

Waar blijft die beloofde grondstoffensupercyclus toch?

To put things into perspective: the Ratio of Commodity prices to the S&P500 is near All-Time lows. Time for a turnaround? pic.twitter.com/6AdCcpfa2v — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 17, 2024

In alle regio’s economische groei lager in 2023

In 2023 groeide de Nederlandse economie met een bescheiden 0,1 procent. In alle regio’s was de economische groei lager dan in het jaar ervoor. De hoogste groei werd behaald in Noord-Holland en Noord-Brabant, met ongeveer 1 procent. In Groningen kromp de economie met ongeveer 9 procent door afbouw van de gaswinning. Dit meldt het CBS.

Hoe erg zou het voor Nederland zijn als we stoppen met veeteelt?

De boeren in ons land hebben het moeilijk. Regels over stikstof en duurzaamheid dwingen ze om na te denken over hun verdienmodel en hun toekomst. Hoe erg zou het zijn als alle veeboeren ermee op zouden houden? We zullen in ieder geval niet verhongeren, bericht RTL Z in een reportage.