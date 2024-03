Must read: Grootste transitie ooit in pensioenland

Bij microcaps is haastige spoed zelden goed

Bij kleine, nog onbekende bedrijven - de zogenoemde microcaps - moet je rustig de tijd te nemen om elkaar te leren kennen, net als bij een prille liefde. Dat is nodig voordat besloten wordt om wel of niet te investeren, zo adviseert vermogensbeheerder Ian Cassel. Hoe dat precies zit, legt hij uit in dit artikel.

Indexbeleggen vergroot inefficiënties

Kunstmatig lage rentes en de opkomst van passief beleggen hebben de ongehinderde marktwerking, de balans tussen vraag en aanbod, van de financiële markten ernstig verstoord. Dat betoogt beleggingsstrateeg Rob Almeida, die werkzaam is bij vermogensbeheerder MFS. Wat is zijn visie?

Hoe ziet de pensioensector eruit ná de transitie?

Het is alle hens aan dek in de pensioensector. Sinds de ondertekening van de Wet toekomst pensioenen staan bedrijven uit de branche voor de grootste transitie ooit. Ondanks de tropenjaren doen pensioeninstellingen, -fondsen, -uitvoeringsorganisaties, verzekeraars én toezichthouders er echter goed aan om met een frisse blik naar de toekomst te blijven kijken.

Shell wil CO2-uitstoot bij klanten tot 20% terugdringen

Shell heeft doelen gesteld voor het terugdringen van de CO2-uitstoot bij zijn klanten: hun uitstoot door het gebruik van olieproducten moet 15% tot 20% lager zijn in 2030. Ook wil het bedrijf tussen 2023 en eind 2025 $10 tot $15 mrd investeren in energietransitieprojecten.

Shell to take slower route to emissions targets https://t.co/kIT7dRXtiv — Financial Times (@FT) March 14, 2024

Vrouwenquotum bij beursgenoteerde bedrijven succesvol

De Wet ingroeiquotum en streefcijfers (ook wel aangeduid als het 'vrouwenquotum') die sinds 2022 van kracht is, heeft geleid tot een betere balans in de man-vrouwverhouding binnen de raad van commissarissen (rvc) van beursgenoteerde bedrijven. Dat constateert het Centraal Plan Bureau op basis van onderzoek.

Commerciële WOZ-bureaus vangen veel minder vergoeding

Commerciële bureaus die voor consumenten bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-beschikking krijgen nog maar €155 vergoeding per succesvolle bezwaarprocedure. Dat was vorig jaar nog ruim €600. Daarom zijn er minder commerciële bedrijven die bezwaar maken, want het verdienmodel is minder aantrekkelijk.

Lagere economische groei in Nederlandse regio's

In 2023 groeide de Nederlandse economie met een bescheiden 0,1%. In alle regio’s was de economische groei lager dan in het jaar ervoor. De hoogste groei werd behaald in Noord-Holland en Noord-Brabant, met ongeveer 1%. In Groningen kromp de economie met ongeveer 9% door afbouw van de gaswinning, dat meldt het CBS.

Duitsland is het zwarte schaap van Europa

Duitsland zit vast in een recessie: de industriële structuur is verzwakt. Zelfs de chemische industrie, ooit de parel in de kroon van de Duitse industrie, is niet gespaard gebleven. Wat nog wel stand houdt, is de banenmarkt. Maar voor hoe lang nog?

Inflatie in China neemt weer toe

Eerder was er sprake van deflatie, maar nu lijkt het tij te keren:

Inflatie neemt in China weer wat toe. Dat klinkt positief een hoge inflatie is namelijk ook een teken dat er economische vraag is. Maar het komt vooral door stijging van de prijzen voor varkensvlees. groot deel van Chinese winkelmandje. pic.twitter.com/63Tif67fqy — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 14, 2024

Verslaan obligaties aandelen in opkomende markten?

In de moderne geschiedenis van de VS hebben obligaties het nog nooit beter gedaan dan aandelen over enige 30-jaars periode. Maar waarom hebben in opkomende landen obligaties het dan zoveel beter gedaan dan aandelen? John Rekenthaler probeert dit mysterie te ontrafelen.

Goud blijft een must-have...