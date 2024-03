Must read: Wereldwijde dividenduitkeringen naar record

U zoekt groeithema's voor de komende 5 tot 10 jaar?

Kunstmatige intelligentie is misschien wel het grootste groeithema van deze tijd, maar zeker niet het enige. Mark Baribeau, hoofd wereldwijde aandelen bij Jennison Associates, geeft een overzicht van andere belangrijke groeithema’s voor de komende 5 tot 10 jaar.

Wereldwijde dividendbetalingen in 2023 naar record

Vorig jaar werd er volgens Janus Henderson Investors 1,66 biljoen dollar aan dividend uitgekeerd aan aandeelhouders. Dat is 5% meer dan het jaar ervoor. De stijging komt voor een belangrijk deel voor rekening van royaal betalende financials. CNBC heeft het verhaal.

Er is meer dan de Magnificent 7

De nieuwste beleggingsinzichten en voorkeuren van Capital Group verpakt in bijna 30 grafieken en tabellen. De Amerikaanse vermogensbeheerder is onder meer enthousiast over dividendaandelen.

Tip 1: Vergeet het nieuws

Adam Grossman legt uit hoe de zogenoemde recency bias, misschien wel het grootste gevaar van elke belegger, het meest effectief kan worden bestreden. Belangrijk verhaal!

U wil nu beleggen in China?

Morningstar dook in de wereld van Chinese aandelen-ETF's. De keuze is reuze.

Heel dramatisch is de terugval nog niet

Globalisatie is duidelijk op zijn retour pic.twitter.com/OdIYbNsneS — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 12, 2024

Rijzende macht Saudi-Arabië

Onder de slogan Saudi Vision 2030 ondergaat het land dit decennium een metamorfose. Het beoogt structurele hervormingen en vergaande modernisering, verduurzaming en diversificatie van de economie. Optimix is enthousiast. Over mensenrechten geen woord.

3 kansrijke Amerikaanse aandelen

Met de beurzen op recordniveaus is het niet eenvoudig om nog buitenkansjes te vinden. Zeker in de tech-hoek lijkt alles tot en met de verkopers van silicium en soldeer geprijsd voor perfectie. Toch worden er nog wel een paar aandelen getipt door The Motley Fool en bevestigd door Zacks.

Populaire doemdenkers voorspellen markt exact verkeerd

Het enige positieve aan doemdenkende beursgoeroes is dat ze als lichtpunt kunnen dienen. Hoe somberder ze worden, des te beter zijn de vooruitzichten. Een andere conclusie kan Michael Cembalest van JP Morgan AM toch echt niet trekken.

Amerikaanse olie-industrie is de lachende derde

Geen land pompt meer olie op dan de VS. Hoe meer de OPEC-landen hun productie beperken, hoe meer Amerikaanse olieboeren verdienen.

"United States produces more crude oil than any country, ever"



U.S. Energy Information Administration In 2023, the U.S. broke all previous records for oil production.https://t.co/687VxVvTYa pic.twitter.com/BtTpzYUNng — Barry Ritholtz (@Ritholtz) March 12, 2024

Particulier gooi- en smijtwerk

Bedrijven met bovengemiddeld veel particuliere aandeelhouders worden veel harder afgestraft op negatieve winstverrassingen dan wanneer er meer institutionele beleggers aan boord zijn. Dat maakt de markt niet meer maar minder efficiënt, zo wijst Amerikaans onderzoek uit.

Beleggen in mijnbouwbedrijven is zelden een goed idee

Veel beleggers in grondstoffenbedrijven verwachten dat de energietransitie een nieuwe sypercyclus voor grondstoffen uitlokt. Siegfried Kok van OBAM is sceptisch. Zelfs als grondstoffenprijzen stijgen, is het volgens hem niet altijd verstandig om in mijnbouwers belegd te zijn

Duurzaam beleggen is even niet meer zo populair

New flows toward #ESG funds are slowing dramatically. Why is this, you think? pic.twitter.com/OlyuxQo9TO — jeroen blokland (@jsblokland) March 12, 2024

6% daling uitstoot van broeikasgassen in 2023

Dit komt vooral doordat de elektriciteitssector 22 procent minder CO2 heeft uitgestoten. Er is minder elektriciteit geproduceerd op basis van steenkool en aardgas. In de landbouw nam de CO2-uitstoot overigens wel toe. Het CBS weet meer.