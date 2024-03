Must read: Leidt AI tot opsplitsing Big Tech?

Beleggen in mijnbouwbedrijven is zelden een goed idee

Veel beleggers in grondstoffenbedrijven verwachten dat de energietransitie een nieuwe sypercyclus voor grondstoffen uitlokt. Siegfried Kok van OBAM is sceptisch. Zelfs als grondstoffenprijzen stijgen, is het volgens hem niet verstandig om in mijnbouwers belegd te zijn. Sterke column!

Risicovol goud op recordniveau

Ben Carlson neemt de (historische) goudprijs onder de loep die de afgelopen eeuw diepe dalen en hoge pieken kende. De toekomst is uiterst onzeker, wat het tot een buitengewoon riskante asset maakt. Must read voor potentiële goudbeleggers.

Wie verlaagt als eerste?

Dit zal AI doen volgens de uitvinder van het internet

Personal artificial intelligence assistants that know our health status and legal history inside out. The ability to transfer your data from one place to another seamlessly without any roadblocks. These are just some of the predictions for the future of the web from the inventor of the World Wide Web, Tim Berners-Lee, on the 35th anniversary of its invention. Voorspelling 3: AI kan leiden tot opsplitsing van 1 van de grote techbedrijven./



DNB neemt portefeuille onder de loep voor natuurgerelateerde financiële risico's

De Nederlandsche Bank mag spreken van een primeur. De toezichthouder heeft voor het eerst onderzoek uitgevoerd naar de invloed van natuurgerelateerde risico's op zijn eigen aandelenportefeuille. DNB noemt het een cruciale stap, juist omdat we in een tijd leven waarin het bewustzijn over de relatie tussen natuur en economie alleen maar verder lijkt te groeien.

De nieuwste beleggingsvoorkeuren van hedgefondsen

Nog jaren krapte op stroomnet, tarieven zullen dus verder stijgen

Er zal nog jaren sprake zijn van krapte op het stroomnet, zegt Tennet, dat het hoogspanningsnet in Nederland en een groot deel van Duitsland beheert. Als de stroomprijzen niet veranderen, dan zullen in 2025 en 2026 de tarieven met circa 15% stijgen, aldus de beheerder.

Inflatie daalt naar 2,8% in februari

Consumentengoederen en -diensten waren in februari 2,8% duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt het CBS. In januari was de inflatie 3,2%. De prijsontwikkeling van voeding zorgde voor een daling van de inflatie: voedingsmiddelen waren in februari 0,3% duurder dan een jaar eerder.

Nederlandse industriële productie al een tijdje in de min

Populaire doemdenkers voorspellen markt exact verkeerd

Het enige positieve aan doemdenkende beursgoeroes is dat ze als lichtpunt kunnen dienen. Hoe somberder ze worden, des te beter zijn de vooruitzichten. Een andere conclusie kan Michael Cembalest van JP Morgan AM toch echt niet trekken. Lezen!

Chiptekort auto-industrie nog niet volledig hersteld

"The good news for the US auto industry is that the chip shortage is mostly over, though we expect that some supply chain hiccups may occur from time to time", zegt Morningstar-strateeg David Whiston. "Automakers can finally increase production, which should result in more inventory but also more discounting."

Voor wie op zoek is naar een mandje auto-aandelen

Bitcoin-rally duwt BlackRock ETF in recordtijd boven $10 miljard

"BlackRock’s bitcoin exchange-traded funded has reached $10bn faster than any US ETF in history, fuelled by a rally that continues to send the world’s largest cryptocurrency to record heights", zo is te lezen in het artikel. "IBIT’s total assets now sit at around $12.7bn, a combination of bitcoin’s appreciation and more than $7bn in net inflows."