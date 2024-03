Must read: Bijna helft Nederlandse stroom is inmiddels groen

Populaire doemdenkers voorspellen markt exact verkeerd

Het enige positieve aan doemdenkende beursgoeroes is dat ze als lichtpunt kunnen dienen. Hoe somberder ze worden, des te beter zijn de vooruitzichten. Een andere conclusie kan Michael Cembalest van JP Morgan AM toch echt niet trekken.

Pictet AM blijft positief over techaandelen

Pictet blijft overwogen in aandelen en neutraal over obligaties. Japanse aandelen en de techsector zijn favoriet. Maar het ene techaandeel is het andere niet. Dit zijn zeven aandelen waar Amerikaanse analisten het meest enthousiast over zijn.

De Fed verlaagt dus in juni

De ECB waarschijnlijk in juli, aldus Edin Mujagic.

De #beurs vandaag: De werkloosheid in de VS is gestegen van 3,7% naar 3,9%. Dit vergroot de kans dat de Fed binnenkort de beleidsrente verlaagt. Wij verwachten dat dit in juni gaat gebeuren.https://t.co/F992Y1hyAF pic.twitter.com/1qZpHxiW6e — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) March 11, 2024

Drie vrouwelijke topbeleggers

Het aantal vrouwelijke fonds- en portfoliomanagers is bij Europese beleggingsfondsen nog altijd bedroevend laag. Ter inspiratie voor vrouwen die een managementfunctie ambiëren in de financiële wereld zet Morningstar drie vrouwelijke topmanagers in het zonnetje, want hun aanpak maakte indruk: Marie-Anne Allier, Sonali Pier en Louisa Lo.

De nieuwste weekvideo van Corné van Zeijl

* Veel enthousiasme over Amerikaanse economie

* Dus minder renteverlagingen

* Tech doet het goed qua winst de rest niet zo

* Goud omhoog, moet je dan in goudmijnen beleggen?https://t.co/Dq3b0lZGt9 — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 11, 2024

Jaarlijks Chinees overleg levert weinig op

Opvallend is ook dat het jaarlijkse 'overleg' tussen parlement en regering niet eindigde met een persconferentie zoals gebruikelijk. Belangrijkste uitkomsten: Chinese economie moet jaarlijks met 5% groeien en projectontwikkelaars in de problemen moeten het zelf uitzoeken. CNBC heeft het verhaal.

Illiquide beleggingen ook aantrekkelijk in nieuw pensioenstelsel

Er zijn zorgen rondom illiquide beleggingen in het nieuwe pensioenstelsel. Niet nodig, zegt Van Lanschot Kempen.

Bijna helft Nederlandse elektriciteit is nu groen

Het vergroenen van elektriciteit in Nederland zet flink door. Het aandeel van hernieuwbare bronnen, zoals wind en zon, in de elektriciteitsproductie is vorig jaar met 21 procent gestegen. Daarnaast daalde de productie uit fossiele bronnen juist met 12 procent. "Het ziet er mooi uit. Deze cijfers tonen aan dat de energievoorziening echt aan het veranderen is", zegt klimaatspecialist Heleen Ekker.

Gendergelijkheid is ook goed voor de winsten

"Pursuing diversity and an equal role for women in the economy, in decision-making, and in policy debates is not just about social justice or correcting current and past wrongs. There is ample empirical research demonstrating that it also delivers better results for people, for the planet, and for profits." Aldus een artikel voor Project Syndicate.

Overheidsuitgaven houden Nederlandse economie in 2023 op de been

De Nederlandse economie groeide in 2023 met 0,1 procent. Dat is minder dan in de twee voorgaande jaren, toen de economie sterk herstelde van de coronapandemie in 2020. De geringe groei in 2023 werd vooral gedreven door uitgaven van de overheid. Dit meldt het CBS in het jaaroverzicht van de Nederlandse economie in 2023.

