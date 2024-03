Must read: oei Apple, Alphabet en Tesla

ECB in de zomer terug van rentereces

De ECB verwacht dat de inflatie dit jaar slechts 2,3% zal zijn. Dus in juli kan de rente in Europa een stapje omlaag, aldus Edin Mujagic. Mits de inflatie geen gekke dingen gaat doen.

Capital Group probeert AI te decoderen

Terwijl op de beurs iedereen het heeft over AI, maakt Capital Group onderscheid tussen de kortetermijnhype en de langetermijnkansen.

Op de rem

Chipreus ASML doet het zuiniger aan: rem op nieuw personeel en minder reizen https://t.co/EQXsv2s1UQ via @telegraaf — ???????? ???????????????? (@theobesteman) March 8, 2024

Belasting VS omhoog?

US President Joe Biden vowed to raise taxes on wealthy Americans and large companies, announcing plans in his State of the Union address to hike corporate minimum taxes and cut deductions for executive pay and corporate jets #SOTU https://t.co/85juP4O7Wr pic.twitter.com/bhnARBVOQi — Reuters (@Reuters) March 8, 2024

Apple, Alphabet en Tesla

Doen het niet zo goed op de beurs.

Waarom Europa achterloopt

Europa loopt economisch altijd achter op de VS. Het is nu vooral de lagere inflatie die de VS een voorsprong geeft.

Banenrapport, spannend

Vanmiddag in de VS het banenrapport over februari. Een test of de economie er echt zo goed voor staat als het lijkt.

Taylor bedankt!

Overal waar de concerttour van Taylor Swift neerstrijkt, groeit de economie. Nu is Singapore aan de beurt voor wat economishe stimulering van de popprinses en haar aanhang.

Zal Buffett dit kopen?

Based on what Warren Buffett says and what he owns, it would not be surprising to see Berkshire buy stakes in these 13 stocks: https://t.co/Bm79CxGV9W — Forbes (@Forbes) March 8, 2024

Nog meer schuld