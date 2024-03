Must read: Beetje bitcoin in de portefeuille is een prima idee

Europese beleggers hebben er zin in

Philippe Roset van State Street SPDR ETF’s neemt nog even de Europese ETF-handel van februari met u door. Amerikaanse aandelen en de Health Sector waren gevraagd, Europese aandelen en goud juist niet. Mochten de hoge omzetten aanhouden, dan gaat de ETF-markt naar een nieuw recordjaar.

ECB heeft geen haast met verlagen

Niemand die verwacht dat Christine Lagarde van de ECB vandaag een renteverlaging bekendmaakt. Maar hoe verder? Monetaire specialisten van MFS, Vanguard, Pimco en State Street geven hun verwachtingen.

De Fed ook niet

Zo blijkt uit het praatje gisteren van Fed-voorzitter Powell. “The Committee does not expect that it will be appropriate to reduce the target range until it has gained greater confidence that inflation is moving sustainably toward 2 percent.” CNBC heeft het verhaal.

Rente en economische groei zijn vrienden

Rente is de prijs van geld. Bij veel economische groei is er veel vraag naar geld en stijgt de prijs.

Hier de nominale economische groei over een 10 jaars periode en de 10 jaars rente in de US. pic.twitter.com/riHfGbSbD9 — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 7, 2024

ASML verplaatsen naar het buitenland, kan dat wel?

Het demissionair kabinet zet alles op alles om te voorkomen dat chipmachinemaker ASML naar het buitenland vertrekt. Maar hoe waarschijnlijk is het dat ASML geheel of in delen uit ons land vertrekt? Experts verschillen volgens RTL Z van mening.

Rusland wint helemaal niet

"Two years after Russia launched its full-scale war of aggression, Ukraine is still holding the line militarily, and even beginning to recover economically. As much as Vladimir Putin wants the world to think he has shielded the Russian economy from blowback, recent financial and economic developments suggest otherwise", aldus een artikel op Project Syndicate.

Magnificent 7 is dit jaar eerder Magnificent 4

The end of #Mag7? Last year the Mag7 essentially moved in unison and was the make-or-break trade. 2 months into 2024 there is a HUGE dispersion in the group. pic.twitter.com/ymDWQ5gHy5 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 6, 2024

U zoekt een sterk presterend wereldwijd aandelenfonds?

De Morningstar Awards for Investing Excellence staan weer voor de deur en het is tijd om de genomineerden voor 2024 bekend te maken. Dit zijn de kanshebbers in de categorie Aandelen Wereldwijd.

Wel of niet beleggen in aandelen opkomende markten?

John Rekenthaler van Morningstar US blijft terughoudend. "History may not repeat. The dollar could weaken, the price/earnings ratios for emerging-markets stocks could rise, and profit margins could strengthen. For those reasons and more, many investment forecasters now expect emerging-markets stocks to outgain their developed-market rivals. Perhaps. Unfortunately, such claims are not new. For many years now, emerging-markets optimists have issued such prophecies."

Stop de stijgende wereldschuld!

Twee mogelijke oplossingen: hogere belastingen voor de rijken en zinvollere investeringen door overheden.

Breaking the debt supercycle is one of the most pressing challenges of the 21st century, argues Atif Mian in a new F&D article. https://t.co/aO7fiIuoai pic.twitter.com/v7CYnYn0fc — IMF (@IMFNews) March 7, 2024

Hoort bitcoin thuis in een portefeuille?

Bitcoin en andere digitale munten zijn terug van nooit weg geweest. De dit jaar gelanceerde bitcoin-ETF’s en de zogenoemde "halving" hebben voor extra vuur gezorgd. De koers van een bitcoin ligt mede op de huidihge stand van $67.000 alweer dicht in de buurt van het hoogtepunt van 2021. DWS is in elk geval positief. Uit een zeer uitgebreide Amerikaanse analyse blijft dat een positie tot 3% verantwoord is. "The higher allocation to this new asset class is probably not justified and bears an unnecessary risk."

Voor wie wel een huis in Nederland heeft