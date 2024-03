Must read: Beleggen in China levert nooit iets op

ECB heeft geen haast

Niemand die verwacht dat Christine Lagarde van de ECB morgen een rentestap bekendmaakt. Maar hoe verder? Monetaire specialisten van MFS, Vanguard, Pimco en State Street geven hun verwachtingen.

Elke geopolitieke crisis kent ook winnaars

Geopolitieke crises kennen niet alleen verliezers. Er zijn ook winnaars, schrijft Anna Rosenberg van Amundi in een opiniestuk.

Tech is wel/niet te duur

De premie op IT aandelen ligt nu op 40%. Op het hoogtepunt in 2000 lag deze premie op 112%. 10 jaar geleden waren deze aandelen 10% goedkoper dan de markt.

Sommige strategen concluderen er is nog wel wat te gaan voordat de bubbel klapt. Ik ben daar voorzichtiger over. pic.twitter.com/IlUjPDN9rW — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 5, 2024

3 tips uit de recente aandeelhoudersbrief van Warren Buffett

Je zou denken dat Warren Buffett na 46 jaar op rij beleggingsinzichten te hebben gedeeld met aandeelhouders van Berkshire Hathaway geen nieuwe dingen meer te zeggen zou hebben. Maar nee, in zijn 47e brief aan beleggers in Berkshire, die op 24 februari werd gepost, kwam het Orakel van Omaha met een aantal nieuwe.

Winstgevende luchthandel?

CO2-prijs gaat uiteindelijke weer stijgen om klimaatdoelen te halen, stelt @CasperBurgering. Het aantal gratis emissierechten voor EU-ETS-bedrijven zal komende jaren afnemen; vanaf 2034 verleden tijd zijn, terwijl aantal beschikbare rechten blijft afnemenhttps://t.co/BQokFcbLGR pic.twitter.com/r81gIR0ZrK — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) February 27, 2024

Terugkeer Trump is link

Nouriel - Dr. Doom - Roubine - voor Project Syndicate: "Although the world is beset by wars, rising great-power tensions, and other geopolitical risks, most of these factors have not radically affected the outlook for economies and markets in the near term. But that could change if the United States returns to an aggressive "America First" posture."

Aziatische tech in de rebound

"While we are not seeing a broader based recovery in non-tech sectors, the tech sector has been recovering", aldus JP Morgan. CNBC heeft het verhaal.

China worstelt verder

The Hang Seng Index is down 2.5%, despite #China's too-ambitious target of 5% #GDP growth. Meanwhile, real estate developers continue to struggle, pulling stock prices down. If China wants to realize 5% GDP AND lure back investors into Chinese stock markets, it will need a lot of… pic.twitter.com/8AyucR7Mbc — jeroen blokland (@jsblokland) March 5, 2024

Beleggen in China is simpel: niet doen!

Goldman's CIO says don't invest in #China. This chart shows why: Over the last 30yrs the MSCI China index has posted a total return of 0%. That’s been accompanied by 22 intra-year corrections of -20% (vs. 6 for the S&P 500) and an average annual correction of -30% (2x the S&P… pic.twitter.com/YU27rHEhJ2 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 5, 2024

Drie zwak presterende maar desondanks aantrekkelijke duurzame aandelenfondsen

De coronapandemie markeerde de start van een glorieperiode voor duurzame fondsen. Deze eindigde echter in 2022 met ondermaatse prestaties en een afnemende instroom. Ondanks de underperformance op korte termijn houden de fondsanalisten van Morningstar hun convictie in drie duurzame aandelenfondsen.

De beurs is twee stappen vooruit en eentje achteruit

Column Ben Carlson: "It is important to prepare yourself for the fact that corrections are a natural part of the stock market, in good times and bad."

Toekomstige rendementen worden lager

Dat schrijft UBS in zijn Global Investment Returns Yearbook 2024. Het goede nieuws: de rendementen liggen wel hoger dan twee jaar geleden voorspeld. Ga er maar even voor zitten, want het is een zeer uitgebreid verhaal.

ABP scherpt beleggingsplannen aan: €10 miljard naar Nederlandse projecten

Pensioenfonds ABP heeft nieuwe beleggingsdoelen bekendgemaakt, die de impact van het bedrijf voor een duurzame wereld moeten vergroten. In 2030 moet de portefeuille voor €30 miljard uit zogeheten dubbel renderende investeringen bestaan; ofwel beleggingen die zich zowel financieel terugbetalen als op het gebied van klimaat en biodiversiteit.

ASML verlaat Nederland?

Kabinet zet alle zeilen bij om vertrek van chipbedrijf ASML uit Nederland te voorkomen – Frankrijk is alternatief voor techparel https://t.co/oKnPg0rn14 — Business Insider Nederland (@BINederland) March 6, 2024

Run op zonnepanelen na verlengen salderingsregeling

Zonnepanelen waren uit de gratie bij de consument, omdat er onduidelijkheid was over het voortbestaan van de salderingsregeling. Nu de Eerste Kamer vorige maand besloot deze gunstige regeling voor zonnepaneelbezitters in stand te houden, zien installatiebedrijven weer een run op zonnepanelen. De steeds lagere prijzen van zonnepanelen maken ook hebberig. RTL Z bericht.

Doet u mij maar echt goud