Must read: Als zelfs de rijksten niet meer rijker worden

Mabrouk Chetouane, Head of Global Market Strategy bij Natixis Investment Managers Solutions, blijft ondanks forse koersstijgingen reuze positief over Japanse aandelen. Drie argumenten staan centraal.

China wil 'ultralange' obligaties uitgeven

Beijing will issue 1 trillion yuan ($138.9 billion) in “ultra-long” special treasury bonds this year to fund major projects aligned with national strategies. 3.9 trillion yuan of special-purpose bonds for local governments will be issued this year, 100 billion yuan more than last year.

Rentedaling helpt real assets uit dal

Bfinance is positief over beursgenoteerde real assets. Het advies is om te kiezen voor actieve fondsmanagers en real assets in de breedste zin, dus niet alleen gebouwen, maar bijvoorbeeld ook infrastructuur.

FOMO zet bitcoin hoger

This chart tells a story: while traditional stock markets tend to see a decrease in volatility as they rise, Bitcoin consistently breaks the mold. Each surge in Bitcoin's price seems to attract more speculators, leading to increased volatility. The 90-day volatility chart reveals… pic.twitter.com/Hy1GKKc7uG — Karel Mercx (@KarelMercx) March 5, 2024

Aanmoedigingen om te verduurzamen verliezen aan belang

Onder Nederlandse investeerders verliest actief aandeelhouderschap flink aan populariteit als middel om ESG-doelstellingen bij bedrijven onder de aandacht te brengen. Al met al loopt het aantal Nederlandse institutionele beleggers dat actief aandeelhouderschap noemt als belangrijke ESG-doelstelling terug van 53% naar 33%.

Nederlandse economie in 2023 over de grens van 1 biljoen euro

Het bruto binnenlands product (bbp) kwam in 2023 uit op €1.033 miljard, niet gecorrigeerd voor prijsveranderingen, meldt het CBS. Daarmee is de Nederlandse economie voor het eerst groter dan €1 biljoen. De afgelopen jaren is het bbp relatief sterk gegroeid. Dat komt enerzijds door het herstel na corona, maar ook door de hoge inflatie van de afgelopen jaren.

Huizenmarkt blijft onmogelijke uitdaging voor gemiddelde koper

De gemiddelde prijs van een koophuis is in Nederland meer dan 4,5 ton. En dat betekent dat mensen met een modaal inkomen van €44.000 volslagen kansloos zijn om een gemiddelde woning te kopen, tenzij ze eigen (spaar)geld hebben. Dat blijkt uit cijfers van taxatiebedrijf Calcasa, dat is gespecialiseerd in de waardering van vastgoed.

De rijksten worden niet langer rijker

Het miljardairsfeestje lijkt over, want voor het tweede jaar op rij nam zowel het aantal miljardairs als hun totale vermogen af. Forbes heeft voor de 37e keer een lijst met rijken der aarde opgesteld. Dit jaar nam een Europeaan het stokje van Elon Musk over als aanvoerder van de rijkenlijst.

Here are the 10 richest people on Earth as of March 1, 2024 at 12 a.m. Eastern time, according to Forbes: https://t.co/wQqG80IIl9 — Forbes (@Forbes) March 5, 2024

Gaat lithium dit jaar dan wel vliegen?

Au, het deed echt pijn wat er met de koers van aandelen in lithiumdelvers gebeurde het afgelopen jaar. Analist Seth Goldstein, die voor Morningstar lithiumdelvers als Albemarle en SQM (de op een na grootste producent) volgt, verzucht in zijn analyses al een tijdje dat beleggers ontzettend bijziend zijn als het over de lithiummarkt gaat. Waarom dat zo is, leest u hier.

Zijn de Magnificent Seven hun tweede kameraad verloren?

•#Apple's #iPhone sales in #China collapsed by 24%(!) in the first six weeks of 2024. The stock is down 12% from its peak in mid-December. Has Apple stopped being 'Magnificent?'

•(btw Apple's weight within the Quality Stocks index is significantly lower than in the MSCI World… pic.twitter.com/H23hgzLYSW — jeroen blokland (@jsblokland) March 5, 2024

