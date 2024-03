Must read: Nederlandse en Europese dividendtoppers

Grafiek van Daalder: dit was mijn laatste. Tot ziens!

Beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock behandelde elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht verdient. Deze week presenteert hij zijn laatste: 150 jaar Amerikaanse aandelen. Ofwel, beleggen met een lange adem loont.

De sterke comeback van Healthcare

Niet alleen Big Tech maar ook Healthcare heeft inmiddels de wind vol in de zeilen. Doordat deze sector ook nog eens stijf staat van defensieve kwaliteiten heeft Renco van Schie van Valuedge deze aandelensector op een buy staan.

Fed verlaagt de rente niet voor de zomer

De inflatie was in januari lager, tot opluchting van de Fed. Maar het zal niet voor het eerst zijn dat inflatie wegebt om vervolgens weer terug te komen, aldus Edin Mujagic. De Fed zal voorzichtig te werk gaan.

De #beurs vandaag: nadat de Philadelphia Semiconductor-index afgelopen vrijdag al een nieuwe recordstand bereikte, zijn vanmorgen TSMC en Samsung gevraagd in Azië. De chipsector heeft de wind vol in de zeilen. https://t.co/F992Y1hyAF — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) March 4, 2024

Daling rente zet Amerikaanse huizenprijzen in 2024 hoger

Goldman Sachs verwacht een stijging van de Amerikaanse huizenprijzen in 2024 met 5%. Dat komt vooral doordat de hypotheekrente daalt. Beperkende factor blijft het lage woningaanbod.

De gigantische opmars van Nvidia

The Magnificent 7 went from a combined market cap of $7.9 Trillion in September 2022 to now being worth $13.3 Trillion as of the end of February 2024pic.twitter.com/Zl1pjdDEcH — Evan (@StockMKTNewz) March 2, 2024

Het Europese alternatief voor de Magnificent 7

Morningstar US gaat dieper in op de Europese topaandelen, ook wel bekend als GRANOLAS. "Besides being among the continent’s most valuable stocks, these companies share solid earnings growth, low volatility, high and stable margins, strong balance sheets, and durable dividends."

Bedrijven houden hoge cashposities aan

Bedrijven bezitten een enorme berg cash. Aan het eind van het derde kwartaal van 2023 zat er een recordbedrag van $4,4 biljoen aan contanten in kas. Komt daar verandering in als het monetaire beleid gaat kantelen? Volgens analisten op Bloomberg.com blijft de berg contanten onverminderd hoog.

Robeco's Arnout van Rijn over de markten

Podcast: In tune with the markets – Don't get greedy https://t.co/EMu2UHzqLo pic.twitter.com/MyJiFNtFq8 — Robeco Asset Management (@Robeco) March 4, 2024

Het grootste beleggingsrisico bent u zelf

Ben Carlson gaat de risico's af die beleggers bedreigen. "One of the best risk controls you have as an investor is knowing what you own, why you own it and how long you will own it for." Sterke analyse.

APB gaat meer in Nederland beleggen. Goed idee?

Pensioenfonds ABP steekt €10 miljard in ‘impact’-beleggingen in Nederland, onder meer voor betaalbare huurwoningen https://t.co/mzNCn0NRxU — Business Insider Nederland (@BINederland) March 4, 2024

Over de recessie die toch niet kwam

Vooralsnog blijft de arbeidsmarkt ijzersterk, blijft de economie groeien en wil de inflatie maar niet terug in zijn hok. Onderstaand de link naar de #column van Martine Hafkamp van deze week voor @belegger.nl — Fintessa (@Fintessa) March 4, 2024

Nieuwe Chinese stimuleringen?

Het Chinese parlement en regering bespreken de economische oplannen voor dit jaar. Komt er een bazooka? "Since last summer, Chinese authorities have already announced a slew of policies to bolster growth and acknowledged the need to increase confidence. Critics say the measures are relatively piecemeal. Recent economic data releases point to a mixed picture for growth, with some improvement in manufacturing but real estate at best only stabilizing." CNBC heeft het lange verhaal.

Bank of America verhoogt Amerikaanse aandelenverwachting

BofA has raised S&P 500 year-end target to 5400 (implying 5% upside from current levels) from 5000 primarily on higher margins and more robust GDP growth. Pension fund allocations to public equity are still at 20yr lows, and positioning in up-market themes like high beta stocks… pic.twitter.com/W3pRVj4myg — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 3, 2024

De best presterende Europese en Nederlandse dividendaandelen

De Duitse defensiefabrikant Rheinmetall en de Italiaanse verzekeraar Unipol Gruppo behoren tot de best renderende dividendaandelen over februari 2024. Bekijk hier de 10 beste Europese dividendaandelen van afgelopen maand. En hier de vijf beste Nederlandse dividendaandelen.

Opec+ houdt vast aan productiebeperking

Olieboeren in de VS vinden dat een prima idee.