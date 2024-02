Must read: Maak kennis met de Europese Magnificent 7

Terugkeer van inflatie: terechte vrees of onverwerkt trauma?

Hoe bang moeten we zijn dat de inflatie hoog blijft of misschien wel opnieuw stijgt? Fondsmanager Enguerrand Artaz van vermogensbeheerder La Financière de l'Echiquier (LFDE) rekent op een verdere daling van de inflatie. Zijn angst is vooral dat centrale bankiers te lang wachten met verlagen.

IJstijd voor waardebeleggers is voorbij

Nu het tijdperk van lage inflatie en lage rente voorbij is, komen waardebeleggers weer aan hun trekken. T. Rowe Price ziet vooral veel waarde in energie, healthcare en, jawel, ook in tech.

Europa's Magnificent Seven aandelen zijn goedkoper

Na FAANG en de Magnificent Seven krijgen we weer een nieuw begrip: GRANOLAS. Een acroniem voor de grootste en leidende Europese aandelen. Morningstar laat zien welke dat zijn en hoe (goed) ze presteren. De hoofdfoto van deze Must read is uiteraard van ASML.



Conclusie: "Over het geheel genomen heeft de Europese versie van M7 zeer solide rendementen opgeleverd voor beleggers, die niet ver af liggen van hun Amerikaanse tegenhangers. De subset is gemiddeld kleiner, maar meer gediversifieerd dan de Amerikaanse tegenhangers. Hun hoge winstgevendheid rechtvaardigt waarderingspremies ten opzichte van de rest van de markt. Maar het feit dat het Amerikaanse cohort nog winstgevender is, verklaart waarom de Europese versie met een korting handelt ten opzichte van zijn Amerikaanse tegenhangers."

8 tips voor een goede exitstrategie

Je hebt een mooi aandeel gevonden dat je tegen een goede prijs hebt gekocht. Je verwacht dat de koers zal stijgen en dat je een leuk rendement zult maken. Maar hoe lang houd je aan het aandeel vast? Wanneer is het slim om winst te nemen? Of is het aandeel juist een typisch langetermijnbelegging?

Brussel zet streep door toekomstplannen Transactiemonitoring Nederland

Transactiemonitoring Nederland mag mogelijk niet verder in zijn beoogde opzet. Het gezamenlijke anti-witwasproject van ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos en de Volksbank is op bezwaren gestuit vanuit Brussel, omdat het niet zou aansluiten bij het raamwerk van nieuwe Europese witwasregels.

Beleggen in niet-winstegevend biotech staat gelijk aan het kopen van een loterijlot

"Dean showed that while achieving significant revenue can be a savior for biotech firms, “history has shown us that making this revenue bet early does not pay off. In our data, under 2% of these companies get to revenue within a year, and even then, their returns are worse, not better, than the rest of the companies.” Sterk en ontnuchterend verhaal.

Goed nieuws voor commerciële vastgoedbeleggers

De prijzen van commercieel vastgoed stabiliseren in de 1e helft van 2024. Dit is eerder dan verwacht waardoor de afkoeling van de vastgoedmarkt die in 2022 inzette ten einde lijkt. Wel blijft de ruimte voor prijsgroei dit jaar beperkt.

Spreiden is tegenwoordig lijden

The Nasdaq 100 index has added ~$1.6 trillion in market cap in 2024 thus far.



But here's the crazy part:



Just 4 companies have accounted for a whopping 95% of that YTD market cap gain.



Just 4 companies have accounted for a whopping 95% of that YTD market cap gain. Nvidia, Meta, Microsoft, and Amazon have added a total of $1.5 TRILLION in market cap.

Apple gaat toch geen auto maken

Apple and CEO Tim Cook never acknowledged the car project publicly, instead referring to it as work on “autonomous systems.” In 2016, Cook was asked by a shareholder about the project, and teased that “it’s going to be Christmas Eve for a long time.” Lees het artikel van CNBC.

Renteverlagingen zijn volgens Robeco onvermijdelijk. Maar wanneer?

Central banks are cautious about initiating the descent from higher policy rates, but one way or another, cuts are imminent.

Producenten industrie fractie minder negatief in februari

Producenten in de Nederlandse industrie waren in februari een fractie minder negatief dan in januari. Het vertrouwen ging van -4,4 in januari 2024 naar -4,2 in februari 2024, aldus het CBS. Fabrikanten waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid. Over de orderportefeuille waren ze echter negatiever. Het CBS heeft alle cijfers.