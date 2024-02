Must read: Buffett eert Munger in aandeelhoudersbrief

Partying like it’s 1999

Aandelenbeurzen zijn in opperbeste stemming, waarbij wordt gesproken van een Goldilocks-scenario. Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN AMRO, zet daar grote vraagtekens bij en wijst bijvoorbeeld op de vele overeenkomsten met de beurs aan het begin van dit millennium. We weten hoe dat toen eindigde.

Met alleen conviction bets zouden fondsen beter varen

Fondsbeheerders behalen doorgaans de beste resultaten met hun conviction bets. Dat geldt zeker voor de private equitysector. In de realiteit gaat hier echter slechts een deel van de investeringen naartoe. De rendementen zijn hierdoor suboptimaal.

Op deze 4 indicatoren moet je letten bij technische analyse

Het lezen van aandelengrafieken is een essentiële vaardigheid voor technische analyse. Ze helpen om de beweging en het momentum van de opwaartse en neerwaartse handelspatronen van een aandeel te meten. Op welke indicatoren moet een technische belegger letten? US News Money zet de belangrijkste op een rij.

Stijging kapitaal geldmarktfondsen duidt niet op beurseuforie

Total assets in money market funds have hit a record $6 trillion, increasing by $1.2 trillion over the past year and nearly doubling over the past five years. pic.twitter.com/nfsWrInmJa — Charlie Bilello (@charliebilello) February 26, 2024

Warren Buffett eert Charlie Munger

Afgelopen zaterdag kwam wederom het jaarlijks schrijven van Warren Buffet naar buiten. Daarin eert hij zijn onlangs gestorven rechterhand Charlie Munger en gaat hij dieper in op de toekomst van Berkshire Hathaway.

"In the physical world, great buildings are linked to their architect while thosewho had poured the concrete or installed the windows are soon forgotten. Berkshire has become a great company. Though I have long been in charge of the constructioncrew;Charlie should forever be credited with being the architect."

Hier is de brief. Lezen!

Breed Chinees beursherstel

De #beurs vandaag: het herstel van Chinese aandelen zet door: de brede CSI 300-index is deze maand al bijna 10% gestegen. https://t.co/F992Y1hyAF pic.twitter.com/Ql9zJML2KP — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) February 27, 2024

Amerikaanse Magnificent 7 krijgen serieuze Europese concurrentie

"Goldman Sachs highlighted that Europe’s stock markets are dominated by GRANOLAS. The momentum of this group — which comprises GSK, Roche, ASML, Nestle, Novartis, Novo Nordisk, L’Oreal, LVMH, AstraZeneca, SAP and Sanofi — has drawn comparisons to the Magnificent Seven U.S. tech giants." Lees het verhaal van CNBC.

Lang verhaal kort: wapens zijn niet slecht

Hier is mijn nieuwste column, over pensioenfondsen, wapenproducenten, onze vrijheid en onze (D66) minister van Defensie:https://t.co/ufv5fAEs07 — Han de Jong (@HandeJong14) February 27, 2024

Waarom keren beleggers zich af van multi-asset fondsen?

Morningstar's Matias Möttölä, director manager research in Europa, ziet de voorkeuren van fondsbeleggers veranderen sinds de rentes weer zijn gaan stijgen. Vooral multi-asset fondsen lijken uit de gratie. Waarom?

Grondstoffenprijzen jagen inflatie zeker niet meer omhoog

AI in.



Real stuff out. https://t.co/2iwIb69dMY — Peter Atwater (@Peter_Atwater) February 27, 2024

ECB waarschuwt: "Waarde bitcoin is nul"

Onderzoekers van de Europese Centrale Bank (ECB) zijn uitermate negatief over bitcoin. Volgens hen heeft de cryptomunt geen waarde. Desondanks is de bitcoinmarkt inmiddels 1 biljoen dollar waard. Cryptokenner Teunis Brosens van ING vraagt zich af waarom de ECB er 'zo met gestrekt been in gaat'.

Beleggers denken er anders over