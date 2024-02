Must read: Is de grote Chinese aandelencorrectie ten einde?

UBS AM voorziet nieuwe aandelenrecords

Waardering is een belangrijk instrument bij het beoordelen van investeringsmogelijkheden, maar op kortere termijn domineren volgens UBS AM positieve macro-economische omstandigheden de marktbewegingen. "Dit klimaat zou aanhoudende winsten in de mondiale aandelen en een verbreding van de aandelenrally moeten ondersteunen."

Obligatiedip is tijdelijk

Tegenvallende inflatiecijfers hebben de obligatiekoersen dit jaar onder druk gezet. Het maakt Dan Ivascyn (zie foto) van Pimco alleen maar positiever over de lange termijn.

Inflatie gekoppelde obligaties renderen beter

Beleggers onderschatten opwaartse inflatieverrassingen. Dat verklaart volgens vermogensbeheerder Fidelity International waarom inflation linked bonds meestal beter presteren dan vergelijkbaar papier met een vaste coupon.

Instroom in Europese ETF's in 2023 met 80% gestegen

Zowel aandelen- als obligatie-ETF's profiteerden van een positief beleggerssentiment. ESG-ETF's hadden het moeilijk, omdat beleggers koudwatervrees kregen na een teleurstellend 2022.



Waarom hebben banken vaak goud in bezit?

Het bewaren van goud in de kluizen van banken is een praktijk die diepgeworteld is in de financiële wereld. Wat zijn hiervan de redenen?

Corporate governance doet ertoe

Verbetering leidt ervan tot heel veel meer beurswaarde, betoogt Joachim Klement.



Nigeria in grote economische problemen

Het grootste land van Afrika heeft last van hoge inflatie en een zwakke munt. Corruptie zal ook wel een rol spelen. "With inflation nearing 30% and its currency hitting an all-time low, Nigeria is facing one of its worst economic crises in years. The surging cost of living and economic hardship sparked protests across the country over the weekend." CNBC heeft het verhaal.

U zoekt dividend?

Dit zijn de 10 Nederlandse aandelen met het hoogste dividend. Drie daarvan geven meer dan 8%. Het zijn niet de minste bedrijven. Wel een beetje vreemd dat ING er niet bij staat.

Was dat de Chinese beursbodem?

Dit jaar zijn Chinese aandelen zo waar weer aan het stijgen.

De #beurs vandaag: het herstel van de Chinese beurzen krijgt steeds meer vorm; op een gegeven moment is de stemming zó negatief, dat een omslag dichtbij is. https://t.co/F992Y1hyAF — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) February 21, 2024

Vergrijzing biedt kansen voor kleinere gezondheidsbedrijven

De behoefte aan medische innovatie neemt alleen maar toe. Naarmate de vruchtbaarheidscijfers dalen en de levensverwachting toeneemt in de VS, Europa, Japan, China en andere economieën, blijft ook het percentage ouderen stijgen. Langere levensduur ledit tot nieuwe medische problemen – en nieuwe marktkansen voor innovatieve bedrijven in de gezondheidszorg die deze problemen willen aanpakken. Beleggers kunnen daar nu al op anticiperen. Lees het (Engelstalige) verhaal van Janus Henderson.

Is dit een pleidooi om voor de gelijk gewogen S&P 500 te gaan?

Er is een enorm waarderingsverschil tussen de gelijke gewone S&P 500 en de gewone index.

Gewoon staat volgens Bloomberg op 24x de winst. de gelijk gewogen op 19. pic.twitter.com/cbVJP7kLFo — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 20, 2024

Beleggen in het nieuwe witte goud was toch niet zo een goed idee

The price of Lithium is back to mid-2021 levels, down over 80% from its peak. pic.twitter.com/pHFEqsJ3cS — Charlie Bilello (@charliebilello) February 20, 2024

Verdiensten aan machine-export meer dan verdubbeld sinds 2015

Nederland verdient via de export het meeste aan machines en machineonderdelen, met 25,5 miljard euro in 2022. Sinds 2015 zijn de verdiensten aan deze export meer dan verdubbeld. Zo is bijvoorbeeld de export van chipmachines naar China, Taiwan en Zuid-Korea sterk gegroeid in deze periode. De bijdrage van de machine-export aan het bbp is toegenomen van 1,7 procent in 2015 tot 2,7 procent in 2022. Dit meldt het CBS.

Nedcar is geschiedenis

Gisteren liep de laatste auto van de band. RTL Z schrijft een in memoriam.

Woningmarkt: Duur taakje voor overheid en burgers