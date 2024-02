Must read: Aandelen verdienen weer de voorkeur

Plus: aandelen worden tokens, kansen in beursgenoteerd vastgoed en Japanse aandelen, goud naar 3000 dollar, huizenprijzen in 2023 gedaald, en meer.

"Binnen tien jaar leven we in een getokeniseerde wereld"

De financiële toekomst is aan de blockchain. Die maakt handelen goedkoper, eenvoudiger, sneller en op elk moment van de dag mogelijk.

Lees ook: zeven wijze lessen van een ervaren bitcoinhandelaar. "I don’t think buying a bit of Bitcoin is gambling. Right now, it’s a lot more like buying a bit of digital gold."

Discounts voor vastgoedfondsen bieden kansen

Beursgenoteerd vastgoed heeft een aantal bewogen jaren achter de rug met als rode draad dalende koersen en oplopende discounts. November vorig jaar kwam er een voorlopig einde aan de malaise. PGIM Real Estate denkt dat dit het begin is van iets moois. Zelfs voor winkelcentra en kantoren gloort er hoop.

U zoekt een sterk opererend Japanfonds?

Japanse aandelen zijn het jaar 2024 sterk begonnen. Het lijkt er zelfs op dat een all-time high binnen bereik is, dankzij een reeks belangrijke hervormingen in de Japanse economie en het bedrijfsleven. Morningstar presenteert vijf topfondsen.

Internationaal kapitaal vertrok in 2023 uit China

#China Foreign Direct Investment was outright negative in Q3, adding to the slowest investment in 30 years. pic.twitter.com/dvEQ21Gts2 — jeroen blokland (@jsblokland) February 19, 2024

Zijn de Magnificent 7 te duur?

Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla hebben de markt in 2023 hoger gestuwd. Zij hebben de bijnaam 'Magnificent Seven'. Maar de Amerikaanse hoogleraar Finance Aswath Damodaran vindt 'Seven Samurai' een passender benaming, zo schrijft hij in een blog. Lees de uitgebreide analyse.

Goud naar 3000 dollar

Citi houdt daar in een artikel van CNBC ernstig rekening mee. "Central bank aggressive purchases, stagflation, and a global recession are catalysts that could drive the price of the yellow metal almost 50% higher."

Aandelentop is juist goed instapmoment

"While many investors may feel nervous about the potential for a fall, our analysis of stock market returns since 1926 shows that investing at a new high can be profitable." Aldus vermogensbeheerder Schroders.

Aandelen verdienen weer de voorkeur

"Door een reeks van sterke economische cijfers en een gunstige herfinancieringsomgeving is onze kijk op de beleggingsomgeving gaan schuiven. De scenario’s waarin aandelen de komende periode beter presteren dan obligaties hebben duidelijk de overhand gekregen. Daarom geven we voor het eerst sinds oktober 2022 weer de voorkeur aan aandelen in de beheerportefeuilles." Aldus Rabobank Investment Office.

Van Russisch gas naar Amerikaans gas

De #beurs vandaag: volgens Goldman Sachs zal de aanvoer van LNG richting Europa in de komende jaren flink toenemen. En dus gaat de prijs van gas omlaag. Dat is goed nieuws voor onze koopkracht. En een sterke impuls voor de Europese economie.https://t.co/F992Y1hyAF pic.twitter.com/47tLbDFNJM — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) February 20, 2024

Inflatie is net zoiets als het weer

Erik Mauritz: "De gevoelstemperatuur kan anders zijn dan de werkelijke temperatuur. En de gevoelsinflatie is nu hoog." Leuke column.

Extreem weer gaat zwaar wegen op economie

Hoe groot is de impact van extreem weer op het bbp?https://t.co/QCfzyyVk5z pic.twitter.com/VXNSsC6bdx — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) February 12, 2024

Politieke weerstand tegen ESG maakt grote Nederlandse beleggers bezorgd

80% van de Nederlandse institutionele beleggers heeft grote zorgen over de politieke weerstand tegen ESG. Het wordt inmiddels gezien als het belangrijkste obstakel bij het invoeren van ESG-maatregelen. In andere Europese landen noemt slechts 34% van de institutionele beleggers dit in hun Top 3 van grootste obstakels.

Chocolade wordt steeds duurder betaald

Lees ook: "Beleggers hebben rol te spelen bij verantwoorde cacaoproductie"

????THE CHOCOLATE CRISIS — a thread:



Chocolate prices are about to rise — and bars and boxes will shrink too — after wholesale cocoa prices jumped beyond their 46-year old peak, setting a record high.



FREE-TO-READ (next 7 days): https://t.co/R4lHcFPKC7



1/ 10 @Opinion pic.twitter.com/PgRNzm9zIU — Javier Blas (@JavierBlas) February 19, 2024

Prijs koopwoning in 2023 gedaald

De gemiddelde prijs van een al bestaande koopwoning in Nederland was in 2023 ruim 416.000 euro. Dat betekent dat de huizenprijzen iets zijn gedaald ten opzichte van 2022, toen de gemiddelde prijs ruim 12.000 euro hoger lag. Het CBS weet meer.