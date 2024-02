Must read: huidige beurs is een klassieke zeepbel

“De huidige marktstijging is gezonder dan die van eind 2023”

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan AM was op Valentijnsdag even over vanuit Brussel. Rob Stallinga van IEX Profs trok hem meteen aan zijn jasje. Hoe beoordeelt hij de markten? Welk beleggingssegment is voor hem nu favoriet?

Risico's private equity niet beloond

Private equity moet vanwege het hogere risico eigenlijk veel meer opleveren dan beursgenoteerde aandelen. Maar beleggingsanalist Larry Swedroe ziet daar geen bewijs voor.

Huidige beurs is een klassieke zeepbel

Dat geldt vooral voor Amerikaanse AI-aandelen. Kansen zijn er met name in de grondstoffen- en alternatieve energiemarkt. Is getekend: waardebelegger Jeremy Grantham.

Beursexpert Jeremy Grantham blijft stug volhouden: AI is een zeepbel die gaat barsten en de beurs omlaag zal trekken – 9 sterke uitspraken https://t.co/nd5OAITttI — Business Insider Nederland (@BINederland) February 19, 2024

4 interessante Warren Buffett-aandelen

Morningstar onderzoekt wat Warren Buffett afgelopen kwartaal heeft aange- en verkocht. Wat hij niet heeft gemeld, is minstens zo interessant.

De Japanse recordstand in breder perspectief

De Japanse beurs nadert record uit 1990 !!

Inclusief dividend in euro's was dat record al een paar jaar geleden gebroken. Maar wat een achterstand loop je op als je op het hoogtepunt van een bubbel koopt.

Hier ivt wereld aandelen index. pic.twitter.com/Eim9FqfJMv — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 18, 2024

Amerikaanse rentedalingen zullen dollar verzwakken

Welke EM-munten worden daar sterker van? "A weak U.S. dollar is generally positive for emerging markets, which is often the case when the Fed cuts interest rates outside of an economic crisis." Lees het artikel van CNBC.

Chinese stagnatie is politieke keuze

Catharine Tai en Renee Luo voor Project Syndicate: "A mere decade ago, many observers anticipated that private businesses would soon be able to thrive in China. But that hope has been shattered, confronting the regime with a choice between abandoning its ideology-led approach and accepting a prolonged period of economic underperformance and stagnation."

Bank of England moet snel verlagen

De Ackman discount

Waarom het beursgenoteerde hedgefondsvehikel Perhing Square van Bill Ackman tegen een hoge korting te koop is?



Banken goedkoop?

Waarom zijn banken zo goedkoop? Nou simpelweg om dat de verwachtingen niet zo rooskleurig zijn. Afgelopen 2 jaar waren prima. Maar komende 3 jaar daling tot nul groei. Hier de verwachte netto rente inkomen volgens JPM pic.twitter.com/WYNwxZvj1i — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 19, 2024

ING neemt geen afscheid van fossiele bedrijven

ING geeft geen gehoor aan de klimaateisen die Milieudefensie onlangs via de rechtbank stelde. Dat laat de oranjebank middels een officiële reactie weten.

Pensioenfondsen moeten oliebedrijven niet uitsluiten

Column Martine Hafkamp: "De wereld wordt niet schoner van beslissingen zoals het ABP en PFZW nu hebben genomen en die veel aandacht krijgen in de media. Dat is nog eens los van het feit dat pensioenfondsen gewoon rendement moeten maken voor hun deelnemers. Je doet hen tekort als blijkt dat Big Oil wel rendeert en groen veel minder. Realistisch gezien is dat volgens mij daarom niet óf-óf, maar én-én, hoe graag, ook ik, het graag anders wou willen zien."