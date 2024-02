Must read: zo veel mogelijk in aandelen

Beleggers blijven positief over aandelen. Plus: ook de min-vol-strategie blijkt niet de heilige graal, in 1955 gingen Berkshire en Hathaway samen en er zijn drie aandelen groter dan de Europese, Britse en Zwitserse markt samen.

"Beste vooruitzichten voor overige 493 S&P-bedrijven"

J.P. Morgan AM verwacht dat de bedrijfswinsten in 2024 beter zullen zijn dan in 2023. Het advies aan beleggers: vergeet AI en de Magnificent 7 even en leg de focus op andere kwaliteitsaandelen.

Grafiek van Daalder: Ook min vol-strategie blijkt niet de heilige graal Beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock behandelt elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht verdient. Deze week: Het succes en de zware terugval van min vol-aandelen.

Historisch moment

On this day in 1955 Berkshire Fine Spinning Associates merged with Hathaway Manufacturing Company officially forming Berkshire Hathaway



In 1965 Warren Buffett paid ~$15 per share to acquire Berkshire Hathaway



Berkshire Hathaway $BRK.A closed trading today at $607,940 pic.twitter.com/38xwcGEowk — Evan (@StockMKTNewz) February 15, 2024

Waarom het dumpen van olie- en gasaandelen voor betere rendementen zorgt Beleggingen in olie, gas en steenkool hebben de afgelopen 10 jaar minder goed gepresteerd dan de aandelenmarkt in het algemeen. Plus: portefeuilles die beleggingen in fossiele brandstoffen helemaal vermeden behaalden superieure rendementen, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Supergroot

Just three US stocks are bigger than the Swiss, UK and EU markets combined, per Societe Generale ?? pic.twitter.com/cIrY6B0scy — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) February 15, 2024

Vijf beurgangen

Er zijn vijf startups die klaar zouden moeten zijn om naar de beurs te gaan, maar dat niet zijn. Bijvoorbeeld SpaceX.

Dividend na dividend

COCA-COLA $KO JUST RAISED ITS DIVIDEND FOR THE 62ND YEAR IN A ROW



Coca-Cola declared a quarterly dividend of $0.485 per share up from $0.46 per share



Warren Buffett and Berkshire own 400M shares of $KO meaning they're about to get a $194M quarterly dividend check from just its… pic.twitter.com/meHPrGIBTc — Evan (@StockMKTNewz) February 15, 2024

Achmea treft schikking in woekerpolisaffaire

Verzekeraar Achmea heeft een definitief akkoord bereikt over een regeling voor klanten met een beleggingsverzekering.

Positieve blik

?? Equity



BofA's private clients are currently expressing optimism regarding the growth potential and expected returns from equity markets, as demonstrated by their allocation of 60% of their portfolios to equities

?? https://t.co/Lec7q10LT3@BofAML $spx #spx #stocks #equities pic.twitter.com/3PwpZ311Mz — ISABELNET (@ISABELNET_SA) February 15, 2024

Dit is belangrijk volgens de ECB