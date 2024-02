Must read: waardering Magnificent 7 valt reuze mee

Wat voor een belegger bent u?

Karakters lopen uiteen. Dat geldt ook voor beleggers. Volgens financieel blogger Joe Wiggins zijn er 4 archetypen, uiteenlopend van de daghandelaar tot de passieve belegger.

Comgest sluit zich aan bij China-optimisten

Comgest ziet, net veel andere vermogensbeheerders overigens, brood in de Chinese markt. Na het waardeloze Jaar van het Konijn zal het Jaar van de Draak, dat recent is begonnen, meer geluk brengen, zo verwacht Comgest.

Rabobank verhoogt aandelenadvies

Rabobank toont zich optimistischer over de economie, inflatie en de winstverwachtingen. Het heeft daarom Europese obligaties verruild voor aandelen. Optimix breekt ondertussen een lans voor Amerikaanse aandelen.

Europese inflatie daalt wel

President Christine @Lagarde: Inflation fell to 2.8% in January after rebounding in December.



Core inflation is also declining, but its services component has been showing signs of persistence. pic.twitter.com/5JXzaQa4fN — European Central Bank (@ecb) February 15, 2024

Magnificent 7 zijn ook magnificent

Hoge winstgroei ondersteunt de sterk gestegen koersen, schrijft JP Morgan Private Bank.

Vooral dat ene aandeel glanst

There seems to be no stopping #Nvidia's scorching rally. The day after surpassing the market value of #Amazon, the chip giant has now overtaken #Alphabet as well. Nvidia's stock has climbed ~49% YTD and added some $602bn in value, BBG has calculated. pic.twitter.com/5pshHsojHM — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 14, 2024

ING over de (tech)rally

De #beurs vandaag: de correctie op de aandelenmarkten was slechts van zeer korte duur. 'Buy the dips' is het motto van veel beleggers, waarbij techaandelen onverminderd populair zijn. https://t.co/F992Y1hyAF pic.twitter.com/XF8L5wf2cW — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) February 15, 2024

7 veelbelovende biotechaandelen

De gezondheidszorg raakt ons allemaal en dat is een verschil met veel andere marktsegmenten. Biotechaandelen onderscheiden zich door hun directe relevantie. De ziekte van koning Charles III bewijst dat kanker niet discrimineert. En dat geldt ook voor andere ziekten. Wat zijn de beste biotechaandelen om de strijd aan te binden met de dodelijkste ziekten?

Logisch dat de Europese economie doormoddert

'Hey' Eurozone, how is that:

- one-size-fits-all central bank policy,

- lack of technology giants,

- failed energy policy,

- failed climate policy,

- part-time job economy

- extreme bureaucracy

working out for you?

The Eurozone economy has NOT grown in the last 5 quarters. pic.twitter.com/nJ3DH324rE — jeroen blokland (@jsblokland) February 14, 2024

U zoekt een kansrijk mode-aandeel?

De mode-industrie is momenteel prima jachtgebied voor koopjesjagers. Veel aandelen in die sector zijn ondergewaardeerd. Van Morningstar kreeg u eerder de trends in deze branche en in dit tweede deel krijgt u de acht favoriete aandelen.

Japan in recessie

Het land is inmiddels niet langer de derde economie ter wereld. Dat is Duitsland. Op de Japanse beurs is het overigens al een tijdje lang feest. Lees het artikel van CNBC.

??#Japan has entered a 'technical #recession.'

After significant negative real wage growth and lower-than-expected #inflation, this is another big data point that suggests the Bank of Japan will not tighten at all this cycle! https://t.co/PzsOSpQ9Xe pic.twitter.com/QKciuYqMf3 — jeroen blokland (@jsblokland) February 15, 2024

Transparantie bij grote ondernemingen over net zero in 2050 ondermaats

Grote beursgenoteerde ondernemingen zijn in veel gevallen te vaag over hoe ze in 2050 net zero gaan bereiken. Dit concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het rapport ‘Transparante netzerodoelstellingen vragen om lef’ dat eerder deze maand is gepubliceerd.

Goudstrijd

Er zijn mensen die goudmijnen een fijne belegging vinden, want het is mooie exposure naar goud met wat leverage. Maar hier de goudmijnen etf vs de goudprijs.

Niet zo fijn. pic.twitter.com/W3hXyXg1EL — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 14, 2024

Bitcoin: de aanschafkosten zijn het probleem niet

Fidelity cut the fee on its spot bitcoin ETF in Europe from 75bps to 35bps (a serious fee cut by any standards, shows Fidelity playing long game, morphing into Terrordome warrior) as the US fee war spreads around world h/t @psarofagis https://t.co/SHAsefyNwj — Eric Balchunas (@EricBalchunas) February 14, 2024

CBS: energie kost gemiddeld huishouden dit jaar 197 euro per maand

Een gemiddeld huishouden is dit jaar 2363 euro kwijt aan de energierekening, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is op jaarbasis 323 euro minder dan vorig jaar, maar nog altijd fors duurder dan vóór de energiecrisis. De verschillen tussen huishoudens zijn wel groot. RTL Z bericht.