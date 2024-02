Must read: ChatGPT kan ook beleggen

Risk on!

Europese ETF-beleggers zijn dit jaar vol optimisme begonnen. Zij stapten massaal in aandelen waarbij vooral Amerikaanse techaandelen werden gekocht. Volgens Philippe Roset van State Street SPDR ETF’s is er ook sprake van risk-on in de obligatiemarkt. Zo is de vraag naar high yield helemaal terug van weggeweest.

Een record komt zelden alleen

De geschiedenis wijst uit dat dat records meestal de opmaat zijn voor meer en zelden de voorbode van een crash. Sterker, instappen tijdens hoogtepunten verhoogt juist de rendementskansen.

Goed en slecht nieuws van Amerikaanse inflatiefront

BREAKING! US Headline #inflation fell to 3.1% in January, higher than expected!

Core #CPI did not fall at all, remaining at 3.9%. pic.twitter.com/ZH6px79d9a — jeroen blokland (@jsblokland) February 13, 2024

Woningmarkt is zieke patiënt die niet snel beter wordt

Torenhoge huizenprijzen, weinig aanbod om uit te kiezen en kopers die met regelmaat overbieden. De woningmarkt is een zeer zieke patiënt en de kans op spoedig herstel is klein, zegt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer. Opmerkelijk genoeg groeit het vertrouwen van consumenten.

10 Europese topaandelen

Een concurrentievoorsprong, goed doordachte kapitaalallocatie en een (soms stevige) onderwaardering. Dat geldt allemaal voor de 10 Europese aandelen die Morningstar beschouwt als de kwalitatief beste en gunstigst geprijsde bedrijven van dit moment. Belgische aandelen zijn goed vertegenwoordigd, maar Nederlandse niet.

Kan ChatGPT ook goed beleggen?

Jazeker! "We find evidence that ChatGPT-4 adjusts ratings in response to earnings surprises and news events information in a timely manner. An investment strategy based on ‘‘attractiveness ratings’’ by ChatGPT-4 yields positive returns."

3 favoriete aandelen in de cybersecuritymarkt

De recente blootlegging van Chinese cyberspionage in Nederland, waarbij de MIVD geavanceerde Chinese malware ontdekte die gebruikmaakte van bekende kwetsbaarheden in FortiGate-apparaten van Fortinet, heeft de aandacht op de cybersecurity-sector gericht. Het belang van cyberveiligheid wordt almaar groter. InvestorPlace ziet daarom aanleiding om op zoek te gaan naar de drie meest kansrijke cybersecurityaandelen.

Denkt Elon Musk dat hij Napoleon is?

Katharina Pistor voor Project Syndicate: "In defiance of a recent Delaware Chancery Court ruling that voided his $56 billion compensation agreement with Tesla, Elon Musk wants to reincorporate the company in a friendlier jurisdiction. And he's far from the only CEO who feels fully entitled to reject any legal constraints on his power."

Luidruchtige particuliere beleggers frustreren shortsellers

Lang verhaal kort: shortsellers zorgen voor efficiëntere martken, particuliere beleggers die samen optrekken om deze shortsellers beentje te lichten juist niet. Lang en technisch verhaal.

Nu nog sneller

Het Europees Parlement heeft nieuwe regels aangenomen om ervoor te zorgen dat overgemaakte bedragen binnen 10 seconden op de bankrekeningen van particuliere klanten en bedrijven in de hele EU terechtkomen.

Brexit doet Britse economie veel pijn

"The U.K. economy is worse off today than before Brexit, according to new analysis from Goldman Sachs. Britain’s decision to leave the European Union has hampered the economy to the tune of 5% versus other comparable countries, the estimates showed." CNBC heeft het verhaal. Ofwel, een Nexit is een super slecht idee.

Nederlandse banenmotor loopt lekker

In het 4e kwartaal van 2023 kwamen er 45 duizend banen bij. In bijna alle sectoren groeide het aantal banen, alleen de ‘overige commerciële dienstverlening’ (denk aan ICT, zakelijke dienstverlening, etc.) noteerde voor het 4e kwartaal op rij krimp. #ING Research @klok_marcel pic.twitter.com/RpMz1JPdn9 — ING Economie (@INGnl_Economie) February 14, 2024

En meer goed Nederlands economisch nieuws