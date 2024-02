Must read: Dat was het beursfeest?

Grijze zwanen om rekening mee te houden

Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors schetst een aantal onvoorziene risico's, negatief én positief, die de markten hevig in beweging kunnen brengen.

Wat! Ligt deflatie op de loer?

Volgens Willem Klijnstra van LGIM ligt door de dalende inflatie inmiddels deflatievrees op de loer. Voor de vermogensbeheerder is het een van de redenen om de looptijd van de obligaties in de multi-assetportefeuilles flink te verlengen.

Inflatie weer terug naar af

Laat die rentedalingen maar komen.

Almost back to normal. The New York Fed Survey of Consumer #inflation expectations shows three- and five-year ahead expectations are now at 2.4% and 2.5%. pic.twitter.com/sGOSJiPOID — jeroen blokland (@jsblokland) February 13, 2024

De #beurs vandaag: de Amerikaanse inflatiecijfers van januari die vanmiddag worden bekendgemaakt, zullen de trend van vertragende #inflatie moeten bevestigen. Er wordt een vertraging van 3,4% naar 2,9% verwacht. https://t.co/F992Y1hyAF pic.twitter.com/uVYPz8ab27 — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) February 13, 2024

Dat was het beursfeest

Voormalig obligatiehandelaar Brian O’Connell geeft zes redenen die de beurs kunnen doen corrigeren.

Maar AI is echt een gamechanger

"AI companies trade at 2.5x the multiple of non-AI companies in the public market." Dat is niet meer dan logisch.

"Nieuwe ESG-landenmethodologie corrigeert inkomensvooroordelen"

Geopolitieke spanningen en conflicten, klimaatverandering en voedsel- en energiecrises dwingen beleggers opnieuw na te denken over de invloed van milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke kwesties op soevereine risico’s. Daarom heeft J. Safra Sarasin z'n ESG-landenmethodologie geactualiseerd, schrijven Chief Sustainability Officer Daniel Wild en Sustainable Investment Analyst Katya Wisniewski.

Woning- en hypotheekmarkt trapt 2024 stevig af door nieuwe leennormen

Het aantal hypotheekaanvragen binnen de Nederlandse woningmarkt is in januari met 15% gestegen, zo blijkt uit een analyse van De Hypotheekshop. De oorzaak ligt vermoedelijk in de lagere rentes en stijgende inkomens. De groei geldt voor zowel bestaande als nieuwbouwwoningen.

Maar is de huidige beursrally wel te vergelijken met de dotcom-boom?

Toen de everything rally in 2000 een smalle rally werd ging het verkeerd.

KPN als voorbeeld van TMT

Unilever als voorbeeld van een aandeel van de oude industrie.

Donkergroen is de AEX pic.twitter.com/CSX25vaNpW — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 13, 2024

Nederlandse CO2-doelen voor meeste sectoren prima haalbaar

"Met de huidige BKG-emissie-reductietechnologieën liggen de klimaatdoelen voor 2030 binnen handbereik voor de Nederlandse industrie. Dit is een ander verhaal in andere sectoren, zoals in het vervoer of bij waterbedrijven & afvalbeheer."

2030 #klimaatdoel voor veel sectoren Nederlandse economie binnen handbereik. Met bestaande koolstofarme technologieën kunnen bedrijven #uitstoot in hoger tempo verminderen, stelt @CasperBurgering in een vandaag verschenen @ABNAMRO rapport: https://t.co/cbSHqE88OG — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) February 13, 2024

Xi zit zeker niet te wachten op terugkeer Trump

OUCH! Donald Trump is pitching a 60% tariff on all Chinese imports. That would shrink a $575bn trade pipeline to practically nothing, Bloomberg analysis shows. For China’s econ and its slumping stock market — down >40% from its 2021 high — that’s bad news. Worse, Trump’s rhetoric… pic.twitter.com/rVTlHARC9K — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 12, 2024

Top 5 fondscategorieën met hoogste uitstroom in 2023

Mixfondsen en alternatives kenden vorig jaar de hoogste uitstroom van vermogen onder de fondscategorieën. Bij de obligatiefondsen was een gemengd beeld te zien tussen de categorieën. Morningstar heeft de cijfers.

Interessante vraag

Ervan uitgaande dat de geschiedenis zich inderdaad steeds maar weer herhaalt.

Bitcoin-ETF's reuze populair

#Bitcoin ETFs ‘deemed a success’ by key measures one month after debut. Investors have poured a net $2.8bn into Bitcoin ETFs. Gear up for a Bitcoin FOMO rally to alltime highs, Bernstein's Chhugani says: The market priced in the ETF approval news quickly, but has not priced in… pic.twitter.com/WcrUcuUFmS — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 13, 2024