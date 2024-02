Must read: Belangrijkste conclusies van huidig cijferseizoen

Chinese draak heeft er zin in

Afgelopen zaterdag is in China het Jaar van de Draak begonnen. In de Chinese dierenriem staat de draak voor kracht, wijsheid, geluk en voorspoed. Veel Chinese beleggers hopen ongetwijfeld dat dit jaar betere rendementen brengt. Nicholas Yeo en Elizabeth Kwik van vermogensbeheerder abrdn zijn optimistisch. Dat is ook vermogensbeheerder Fidelity International.

Niet dat er geen Chinese problemen zijn

@cardano_nl weekvideo



- Chinese schulden stijgen, Chinese bevolking daalt, wat is de impact?



- Wat zijn de lange termijn verwachtingen voor de Mag 7 aandelen versus de overige 493.



- En wat is de impact van deze 7 op de hele beurs?https://t.co/R0Ugmp88WD — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 12, 2024

Pictet AM verhoogt advies voor aandelen

Pictet AM heeft het advies voor aandelen verhoogd en dat voor cash verlaagd. Zolang de wereldeconomie sterk is en de inflatie zakt, is dat volgens beleggingsstrateeg Luca Paolini gerechtvaardigd.

De 5 belangrijkste conclusies van het huidige cijferseizoen

Van AI tot containervaart en van chips tot vakantiereizen, Morningstars Europese marktstrateeg Michael Field over de belangrijkste uitkomsten van het cijferseizoen tot dusver.

Nederlandse defensie-industrie profiteert van toenemende spanningen

Door de oorlog in Oekraïne en de groeiende onrust in de wereld besteden Europese landen weer meer geld aan defensie. Nederlandse bedrijven in de bijbehorende industrie, zoals scheepsbouwers en radarfabrikanten, profiteren daarvan.

Top 10 bedrijven van de wereld

The top 10 largest stocks in the world are now worth a combined $16.92 Trillion up from $16.41T last week pic.twitter.com/SIOcNYTlh5 — Evan (@StockMKTNewz) February 10, 2024

Magnificent 7 zijn wel erg duur

"If you have never owned any of these companies, your portfolio will reflect that choice, and jumping on to the bandwagon now will not bring back lost gains. You should bide your time, since in my experience, even the very best companies deliver disappointments, and that markets over react to these disappointments, simply because expectations have been set so high." Zeer uigebreide en diepgaande analayse van het beurssucces van de Magnificent 7.

Nieuw Japans beursrecord nadert

Er is eigenlijk geen grote vermogensbeheerder die niet positief is over Japanse aandelen.

#Japan's #Nikkei index (price index) has closed just 5% below its all-time high reached in 1989. Will Japan make history and reach a new all-time high after more than 34 years? pic.twitter.com/T6x25qy2Tf — jeroen blokland (@jsblokland) February 12, 2024

Waardering doet ertoe, maar ...

"Tying it all together, I tend to think of valuations as one of the most important pieces of the puzzle, it helps set your directional bias and should guide your longer-term expectations around risk vs return -- as well as reminding you not to get too carried away in the short-term gyrations of greed and fear." Uitvoerig en sterk verhaal.

Aandelenrally in 2024 kwam inderdaad tamelijk onverwacht

De #beurs vandaag: veel professionele beleggers zijn nog onderwogen of hebben een neutrale positie in aandelen. Dit vergroot de kans op een voortzetting van de rally zodra er uiteindelijk toch bijgekocht wordt.https://t.co/F992Y1hyAF pic.twitter.com/4qptO61gNR — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) February 12, 2024

Van beurseuforie is duidelijk geen sprake

Money market fund assets hit a new record in February as savers and investors continue to pile in pic.twitter.com/KJf5vmiwJk — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) February 11, 2024

Winnen met game-aandelen

Aandelen in eSports-gaming trekken de aandacht van beleggers. eSports werden ooit beschouwd als een niche tijdverdrijf, maar wereldwijd stijgt de populariteit en vallen zij op wegens een veelbelovend marktpotentieel. Moslim Farooque geeft op InvestorPlace 3 kooptips om het spel mee te spelen.

De belangrijkste fondsbleeders van de laatste 10 jaar

Lees de analyse van Morningstart US.



Duurzaamheid steeds grotere factor in marktwaarde van zakelijk vastgoed

De zogeheten Environmental, Social & Governance (ESG)-factoren en klimaatrisico’s hebben een toenemende invloed op de waardeontwikkeling van onroerend goed. Dat bevestigt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een recent persbericht.

