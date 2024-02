Must read: cash is niet langer king

Moet ESG-beleggen strafbaar worden?

Het is een belachelijk idee. Toch gaat John Rekenthaler er serieus op in. Zouden ESG-beleggingen niet strafbaar moeten worden gesteld?

Historisch dagje

On this day in 1971 the Nasdaq exchange began operations as the world's first electronic stock market pic.twitter.com/VP2cN3MZ4r

Wereldwijd rente-overzicht

Geld moet rollen

Cash is niet langer king

Maar waar moet al dat geld dat heen?

Themafondsen

De ervaringen van beleggers met themafondsen zijn niet zo goed. Waarom is dat?

IPO-succes

Ik was niet zo positief over de ARM IPO.

Maar lang leve AI en dus .......

NB met de Birckenstock IPO heeft u nog niets verdiend. pic.twitter.com/p7hQ1NErqD

— Corné van Zeijl (@beursanalist) February 8, 2024

Eindsprintje

The S&P 500 crossed above 5,000 today for the first time. It took 757 days to go from 4,800 to 4,900 and just 15 days to go from 4,900 to 5,000. $SPX pic.twitter.com/uddPGWI1xT