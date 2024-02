Must read: U zoekt ondergewaardeerde Europese dividendaandelen?

Komt het ooit nog goed met aandelen uit de opkomende markten?

Siegfried Kok van fonds OBAM legt uit waarom aandelen uit de opkomende markten in de afgelopen tien jaar zijn achtergebleven en schetst alvast de triggers die voor een comeback nodig zijn.

Over beursprestaties en populaire vooroordelen

Voor de beurzen gelden heel wat populaire uitspraken die te pas en te onpas worden gebruikt om al dan niet behaalde rendementen te verklaren. Enkele voorbeelden daarvan zijn: “Verkoop in mei en kom terug in september (na het vakantiereces)”, “Let op want oktober komt eraan” en “De kerstman zorgt altijd voor een rally”. In welke mate worden deze ‘wetmatigheden' effectief ondersteund door harde data?

China heeft geen inflatie- maar een deflatieprobleem

Als we flink doorhandelen met China, dan gaat de inflatie bij ons verder omlaag.

#China's headline #inflation fell to -0.8% in January, hence outright #deflation.

- Prices declined at the fastest pace since the Great Financial Crisis. This says a lot about the severity of the crisis China is going through and why policymakers are intervening on a large scale… pic.twitter.com/DkgK5WMi7u — jeroen blokland (@jsblokland) February 8, 2024

Met de Nederlandse financiën is het eigenlijk prima gesteld

Just in! New party #NSC ends formation talks in the #Netherlands. The party, headed by #Omtzigt, got 20 votes out of 150 in its debut elections. One of the key reasons: differences on budget and finances. This concerns a country with a #debt-to-#GDP ratio of less than 50%!… pic.twitter.com/Gz0bqKr2Y3 — jeroen blokland (@jsblokland) February 6, 2024

10 ondergewaardeerde aandelen die hun dividend kunnen verhogen

Morningstar presenteert een overzicht van 10 Europese aandelen die onder hun fair value noteren en naar verwachting hun dividend in 2024 zullen kunnen verhogen. Vooral de Europese banken gooien hoge ogen.

Robeco heeft liever kredietwaardige schuld dan cash

Ontdek drie overtuigende redenen waarom het verstandig is om over te stappen van cash naar investmentgradecredits. https://t.co/Vb2j1hNJr0 pic.twitter.com/tQpsQdZHqn — Robeco Professionals (@Robeco_Prof_NL) February 7, 2024

Obligaties zijn nog altijd duur

John Rekenthaler van Morningstar US legt obligaties en aandelen naast elkaar en concludeert op basis van verschillende maatstaven dat obligaties, ondanks sterk gestegen yiled, nog altijd duurder zijn dan aandelen. Lang verhaal.

China neemt Taiwan langzaam over

Brahma Chellaney voor Project Syndicate: "When US President Joe Biden was asked last September whether American forces would defend Taiwan from a Chinese attack, he replied in the affirmative, but included a caveat: “if, in fact, there was an unprecedented attack.” But an “unprecedented attack” is precisely what Chinese President Xi Jinping is likely to avoid."

Wijsheid van Charlie

“The intelligent investor is a realist who sells to optimists and buys from pessimists.”



--- Benjamin Graham — Charlie Munger Fans (@CharlieMunger00) February 8, 2024

Faillissementsgolf dreigt voor Europese producenten van zonnepanelen

Eind januari ging Exasun failliet, de oudste zonnepanelenproducent van Nederland. Kapot geconcurreerd door China, zegt het bedrijf. Het faillissement staat niet op zichzelf, zegt de branche. De helft van de Europese industrie staat op omvallen.

