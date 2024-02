Must read: Recordstanden beurs leiden niet tot euforie

Van Lanschot Kempen koopt Japanse aandelen bij

Beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen is minder negatief geworden over aandelen. Echt positief is en en blijft hij alleen over Japanse aandelen.

Huizenprijzen op weg naar oude top

De Nederlandse huizenprijzen zitten sinds het tweede kwartaal van 2023 weer in de lift. Rabobank en ABN Amro gaan er beide van uit dat dit doorzet in 2024 en 2025. Redenen: hogere lonen, meer leencapaciteit en een gering aanbod.

ETF kopen? Kijk eerst naar het risico

Vermogensbeheerder Adam Grossman laat ETF's met een smalle basis, geen duidelijke intrinsieke waarde en zonder inkomsten links liggen. Bitcoin-ETF’s vallen dus buiten de boot.

Magnificent 7 is duidelijk Magnificent 6

De 60/40 portefeuille is terug van nooit weggeweest

De vooruitzichten voor allocatieportefeuilles zijn prima en de risico’s lager, zolang de inflatie niet opnieuw oplaait. De 60/40 (aandelen/obligaties) beleggingsportefeuille is eigenlijk nooit weggeweest van het keuzelijstje. Morningstar weet meer.

ING ziet winst verdubbelen, CEO reageert op klimaatzaak

Topman Steven van Rijswijk heeft de jaarresultaten van ING gepresenteerd. De nettowinst verdubbelde vorig jaar tot €7,3 miljard. Het financiële succes is voornamelijk toe te schrijven aan de stijgende rente, waardoor de bank hogere marges kon realiseren. Ook heeft hij iets te zeggen over alle kritiek dat de bank niet duurzaam zou opereren.

Recordstand beurs leidt niet tot euforie

De #beurs vandaag: eindelijk heeft ook de AEX-index een nieuwe recordstand te pakken. Beleggers worden steeds optimistischer, maar van euforie is nog lang geen sprake. https://t.co/F992Y1hyAF pic.twitter.com/kWigDuWj1A — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) February 7, 2024

Als het kopen van aandelen beter uitpakt dan verkopen

"A striking finding emerges: while there is clear evidence of skill in buying, selling decisions underperform substantially—even relative to random selling strategies." Wat is hier aan de hand? Een uitgebreide en technische studie geeft het antwoord.

Gaat Turkije door met hervormen?

Selva Demiralp voor Project Syndicate: "Eight months after the Turkish government embraced economic orthodoxy, the country has begun to enjoy the fruits of normalization. But slower-than-expected progress on curbing inflation might test President Recep Tayyip Erdogan’s patience, especially because economic conditions will likely get worse before they get better."

Wereld verkeert in een zware schuldencrisis

“I predict that the next 10 years will be the Decade of Debt. Debt globally is coming to a head. It will not end well." Dat zegt vermogensadviseur Arthur Laffer tegen CNBC. Volgens hem moeten honderd landen de komende jaren zwaar bezuinigen om het financiële hoofd boven water te kunnen houden.

Nu wel of niet beleggen in een gelijk gewogen S&P?

gelijk gewogen S&P index vs de gewone S&P 500. pic.twitter.com/NTTZ7K9xMh — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 6, 2024

Beleggingstheorieën verklaren veel maar voorspellen weinig

"Investment theory is just that—a theory. The hypothesis may eventually be ratified, but it also could be incorrect. Or, more likely, it contains some truth but not enough to serve as a meaningful predictor. That precept is worth considering the next time a fund marketer presents an investment strategy that has been “proved” by academic research." John Rekenthaler van Morningstar US legt in een lang verhaal uit wat het pobleem is met beleggingstheorieën.

Oh Duitsland!

New month, same ugly result!

- #Germany's industrial production fell again in December.

- German production is 14% less than its peak reached more than seven(!) years ago! pic.twitter.com/y3K1Ux5irH — jeroen blokland (@jsblokland) February 7, 2024

Meta waarschuwt beleggers voor gevaarlijke hobby's Zuckerberg

Meta, het moederbedrijf van Facebook, Whatsapp en Instagram, waarschuwt beleggers voor het gevaar dat schuilt in de extreme hobby's van topman Mark Zuckerberg. Als er iets lelijk misgaat, kan dat grote gevolgen hebben voor het bedrijf.

Huidig Nederlands klimaatbeleid voldoet niet

Moeten de Nederlandse klimaatdoelen worden bijgesteld om consistent te blijven met een 1,5 graden scenario?https://t.co/XA0R8hmrf2 pic.twitter.com/pA5R79Wv6k — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) February 6, 2024

Wordt bitcoin halving de volgende koerstrigger voor de cryptomunt?

Bitcoin is de populairste cryptomunt. Een belangrijk kenmerk van bitcoin is de gelimiteerde voorraad van 21 miljoen. Meer zijn er niet te minen. Op vaste momenten vindt een halvering plaats van het aantal nieuw uit te geven munten. Dat is in het systeem ingebakken. Zo’n zogenoemde halving zit er weer aan te komen.

Zilver wordt weer eens omhoog gepraat