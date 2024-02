Must read: Fenomenaal Chinees beursherstel lonkt?

Genoeg reden om optimistisch te zijn over de wereldeconomie

Ondanks de oorlogen, nog altijd hoge inflatie, aanvallen in de Rode Zee en andere problemen geeft beleggingsstrateeg Kristina Hooper van Invesco zeven redenen waarom zij desondanks optimistisch is over de wereldeconomie.

EM-obligaties in lokale valuta bieden meeste opwaarts potentieel

Solide economische groei in combinatie met verwachte renteverlagingen pakken goed uit voor schuldpapier van opkomende markten. Dat zegt Magdalena Polan van PGIM Fixed Income.

Geen Amerikaanse renteverlaging in maart dus

Markets now price a 16.5% likelihood of a #FederalReserve rate cut in March.

But after better-than-expected ISM numbers, with spiking price indices and strong payroll growth, the Federal Reserve’s conviction to postpone rate cuts has grown. pic.twitter.com/9ar4S70kWn — jeroen blokland (@jsblokland) February 6, 2024

Goldman Sachs over 2024:

Positief over staatsobligaties, neutraal over bedrijfsobligaties en aandelen. Hier is het verhaal.

Salderingsregeling zonnepanelen aan zijden draadje

Inmiddels heeft ongeveer één op de drie huizen in Nederland zonnepanelen op het dak. Een belangrijke reden voor dit succes is de zogenoemde salderingsregeling. Maar precies die regeling staat ter discussie. Voor- en tegenstanders staan recht tegenover elkaar. Waarom? Vijf vragen en antwoorden.

2 koopwaardige e-commerce-aandelen

Vanwege ruime concurrentievoordelen en een solide toekomstgericht groeiverhaal.

Wat kochten fondsbeleggers in 2023?

Aandelen- en obligatiefondsen wisten beide een positieve instroom te realiseren, maar geldmarktfondsen staken boven alles uit door het restrictieve monetaire beleid van de ECB en de Fed. Morningstar presenteert de cijfers en de daabij behorende analyse.

Genoeg is genoeg: Chinese overheid stut beurs

Lees ook: Fenomenaal Chinees beursherstel lonkt. En: UBS AM is contrair op China, dus positief.

BREAKING: China's CSI 1000 index surges 7% after Chinese President Xi discusses stabilizing markets with regulators.



The CSI 1000 index is on track for its biggest single day gain in history.



This comes after nearly $7 trillion of value has been wiped out of China's stock… pic.twitter.com/keURavPLh9 — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) February 6, 2024

Niet dat de Chinese problemen zijn opgelost

Schulden in % van de economie in China; lichtgroene lijn. Ik heb twee andere huizenbubbels uit het verleden, Spanje en Ierland er even bij gezet om te zien hoe dat is verlopen. Het duurt lang voordat het hersteld is. pic.twitter.com/XAJ1ofZBnE — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 6, 2024

Drama-ETF's zijn er ook

Morningstar US presenteert 15 ETF's die in de laatste 10 jaar veel geld hebben vernietigd, en dat is best wel knap. ARK ETF staat op nummer 3.

Ook hedgefondsen zitten vol in tech

Hedge funds are close to peak tech exposure levels on a net basis, according to Goldman pic.twitter.com/2zpM5yReD7 — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) February 5, 2024

AI gaat ons niet redden

Nouriel - Dr. Doom - Roubini voor Project Syndicate: "There is no shortage of hope – and hype – about what artificial intelligence could do for productivity and economic growth in the future. But we must bear in mind that our politics have proven too dysfunctional, and our policies too misguided, to manage even the most obvious threats to our future."

Bitcoin stijgt alleen maar