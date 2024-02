Must read: Magnificent 7 zijn inderdaad magnificent

Wat doen de bedrijfswinsten?

De laatste maanden zijn aandelenkoersen opgelopen vanwege de verwachting dat de bedrijfswinsten in 2024 sterk zullen groeien. Is die verwachting gerechtvaardigd? Renco van Schie van Valuedge moet dat nog zien.

Records goed voor korte termijn, slecht voor de lange

De beursgeschiedenis leert dat beursrecords goed zijn voor de korte termijn en slecht voor de lange. Maar het is te weinig om er een strategie op te baseren, schrijft vermogensbeheerder Nick Maggiulli.

Beleggingsexperts tippen ASML, Ahold en Prosus voor februari

Van het optimisme onder beleggingsexperts van begin deze maand is weinig meer over, zo blijkt uit de Beursenquête die Corné van Zeijl van Cardano heeft gehouden onder beleggingsprofessionals. ASML voert opnieuw het kooplijstje aan, terwijl Philips onderaan bungelt.

Magnificent 7 zijn magnificent

Lees de analyse van Morningstar.

To put things into perspective: Assuming Nvidia meets estimates, the Mag 7 generated $523bn in sales during 4Q, +14%YoY. Revenue growth for remaining 493 S&P 500 stocks was a comparatively paltry 2%. Margins for the mag 7 expanded by ~750 bp YoY to 23% vs. a 110 bp contraction to… pic.twitter.com/1oW3mY6Qbq — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 3, 2024

Here's how the largest stocks in the world make their money pic.twitter.com/hwHkLMh6MS — Evan (@StockMKTNewz) February 3, 2024

Eigen aandelen inkopen next level

Apple has bought back $619 billion in stock over the past 10 years, which is greater than the market cap of 492 companies in the S&P 500. $AAPL pic.twitter.com/zAuoeh0gzz — Charlie Bilello (@charliebilello) February 5, 2024

Inderdaad, een bijzondere beweging

Amerikaanse en Europese aandelen gaan sinds 2009 een geheel eigen weg. De ene omhoog, de andere eigenlijk nergens naartoe. Zal wel het verschil zijn in Big tech-aandelen. Zie ook Magnificent 7.

Maar wacht even, niet alleen techaandelen vinden inmiddels de weg omhoog.

These two charts from the @FT are more than a reminder of the significant divergence in stock market performance between China, Europe, and the US. They also highlight the significant outperformance of US stocks.#economy #markets #stocks #investing #investors pic.twitter.com/of16pWAtMW — Mohamed A. El-Erian (@elerianm) February 3, 2024

Fed verlaagt waarschijnlijk minder dag eerder verwacht

Artikel CNBC: "Federal Reserve Chair Jerome Powell vowed in a “60 Minutes” interview aired Sunday that the central bank will proceed carefully with interest rate cuts this year. “We just want some more confidence before we take that very important step of beginning to cut interest rates,” he said. Powell warned that the monetary policy tightening would cause “some pain.” However, “it really hasn’t happened,” he added."

Lees ook hoe monetair Edin Mujagic erover denkt. Hij acht de eerste Amerikaanse renteverlaging voor mei nog altijd mogelijk.

Check out this chart showing market expectations for future monetary policy for four major central banks. Guess what will happen if the Bank of Japan does decide to hike interest rates when the rest of the world is in full easing mode. ??https://t.co/GacDV2W61P pic.twitter.com/xFeCgG5gIV — jeroen blokland (@jsblokland) February 4, 2024

De zeer uitgebreide inflatieverwachting van Rabobank

De inflatie (HICP) komt in januari uit op 3,1 procent. De inflatieverwachting voor 2024 is verhoogd naar 2,6 procent, onder invloed van een hogere bijdrage van de energiecomponent en gestegen transportkosten door geopolitieke turbulentie #RaboResearch https://t.co/KQG3T6YDJ8 — RaboResearch (Nederlandstalig) (@RaboResearch_NL) February 1, 2024

Wordt 2024 het jaar dat de zilverprijs (eindelijk) weer vliegt?

Gold prices to hit $2,200 and a 'dramatic' outperformance awaits silver in 2024, says UBS https://t.co/asUNtxnA99 — CNBC (@CNBC) February 5, 2024

Nieuwe regels voor financials

De wet- en regelgeving voor de financiële sector verandert doorlopend. De experts van Projective Group houden alle aankondigingen en veranderingen in de markt nauwlettend bij – zij delen een overzicht van de belangrijkste updates voor het 1ste kwartaal van 2024. Dat zijn er heel wat.

Met de Duitse industrie gaat het de verkeerde kant op

Mocht het verleden iets zeggen over het heden

February is the third-worst month for the S&P 500 on average over the last 30 years



(Particularly the last two weeks) pic.twitter.com/RNVvK7ccJ3 — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) February 4, 2024

Het gaat er ruig aan toe op de Chinese beurs

BREAKING: Nearly 30% of all stocks in China have been halted as China's CSI 1000 index slides 8% in a matter of hours.



Chinese stock market indices today:



1. CSI 1000: -8%

2. Star 50: -5%

3. Beijing 50: -4%

4. Shenzhen: -4%

5. Shanghai Composite: -3%



Meanwhile, the CSI 100 and… pic.twitter.com/5s6gddKYNS — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) February 5, 2024

Maar is de Chinese bodem inmiddels bereikt?