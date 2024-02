Must read: grondstoffen zijn de januariwinnaars

Vervuilende bedrijven: meer rendement, hoog risico

Bedrijven met een hoge ESG-score lopen minder kans op rechtszaken en hebben over het algemeen een beter management dan laag scorende bedrijven. Toch heeft deze laatste groep vaak een hoger rendement. Dat heeft te maken met vraag en aanbod en de risicopremie die beleggers verlangen.

Wanneer verlaagt de Fed dan wel?

Fed-voorzitter Jerome Powell gaf eergisteren duidelijk aan de beleidsrentes nog niet in maart te verlagen. Wanneer komt dat moment dan wel? Daarover hebben verschillende grote vermogensbeheerders (Pimco, abrdn, DWS en Fidelity International) verschillende meningen.

Grafiek van Daalder: hoe zit het met al dat geld aan de zijlijn?

Beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock behandelt elke week een grafiek, die wat hem betreft wel wat meer aandacht verdient. Deze week: Cash on the sideline.

Rentevisie ABN AMRO: ECB verlaagt in juni of al eerder

Visie op rente en euro - Gemengde signalen van de ECB ??Wij rekenen nog steeds op 1e renteverlaging in juni, hoewel de deur voor een eerdere verlaging ook is geopend ??Lange rente is in januari gestegen ??euro-dollarkoers beweegt binnen vrij nauwe marges

Nederlande industrie ziet het zonniger in

De @Nevi_nl Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie is in januari flink verbeterd, van 44,8 in december naar 48,9, de hoogste score in een jaar tijd. De score is nog wel iets lager dan 50, en duidt dus op een geringe afname van de bedrijvigheid.