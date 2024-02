Must read: Europees dividend op weg naar nieuw record

De beleggersconsensus is duidelijk en tamelijk positief

Natixis IM heeft de beursvisies van meerdere financiële instellingen naast elkaar gelegd en zo een consensus samengesteld. De consensus is positief over Amerikaanse aandelen, obligaties en alternatives en negatief over cash en Amerikaanse high yield. Het grootste risico is en blijft meer inflatie dan verwacht.

Drie Amerikaanse verkiezingsmythes ontkracht

2024 is ook het jaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Grote kans dat Biden en Trump opnieuw tegenover elkaar komen te staan. Madison Faller, Head of Market Intelligence bij J.P. Morgan Private Bank, ontkracht alvast drie hardnekkige beursmythes over de Amerikaanse verkiezingen.

Nee, in maart gaat de Amerikaanse rente nog niet omlaag

Voorzitter Jerome Powell van de Fed sluit uit dat de Amerikaanse beleidsrentes in maart al worden verlaagd. Lees de reacties in een artikel van CNBC.

Fed held interest rates steady for the 4th straight meeting and signaled its openness to cutting them, though not at next meeting in March. Planning to start in-depth discussion of balance sheet in March. Market cuts probability for March cut to 37%. pic.twitter.com/GKQj1XnKeg — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 31, 2024

My key takeaway from yesterday's #FOMC meeting and #Powell's press conference is that the #FederalReserve will cut rates quickly the minute it becomes clear the soft landing is in danger. Today's #ISM Manufacturing Index, which may fall to 45, will likely strengthen this… https://t.co/mZado9NryY pic.twitter.com/2KoUJRnDCR — jeroen blokland (@jsblokland) February 1, 2024

Global Central Bank Update:

-Chile cut rates for the 5th meeting in a row, 100 bps decrease to 7.25%.

-Brazil cut rates for the 5th meeting in a row, 50 bps decrease to 11.25%.

-Colombia cut rates for 2nd month in a row, 25 bps decrease to 12.75%. pic.twitter.com/7BZbhXPBgl — Charlie Bilello (@charliebilello) February 1, 2024

"Dividenduitkeringen Europa in 2024 naar nieuw record"

Bedrijven in Europa zijn gul voor aandeelhouders: de ruim 400 bedrijven uit de MSCI Europe-index keerden vorig jaar een recordbedrag van €407 miljard aan dividend uit. In 2024 en volgend jaar zullen ze dat record waarschijnlijk overtreffen, verwacht Allianz Global Investors.

Belgische en Nederlandse bedrijven keren overigens gemiddeld minder uit dan bedrijven in de rest van Europa. "In België bedraagt het dividendrendement 2,87%. Dit zal volgens Allianz volgend jaar uitkomen op 3,10%. In Nederland werd in 2023 gemiddeld 2,53% gemeten en dat loopt dit jaar naar verwachting op tot 2,60%." Wie rijk bedeeld wil worden, moet het zoeken in Noorwegen.

Voorbeeld dividendportefeuille

Voor wie inkomen wil genereren met dividend zonder al te veel risico's te lopen, heeft Morningstar een modeldividendportefeuille samengesteld.

Nieuwjaarskadootje van Chinese centrale bank

Maar de grote bazooka waarmee de Chinese economie pas echt vlot mee kan worden getrokken, blijft volgens Fidelity International nog uit. Eerst zal de Fed moeten zijn getransformeerd van een havik in een duif.

Het AI-gevecht tussen Microfoft en Alphabet

De twee bedrijven zijn in een felle strijd verwikkeld om de AI-macht. Voorlopig heeft Microsoft een voorsprong, maar Alphabet is bezig met een inhaalslag. RTL Z bericht.

Amerikaanse smallcaps zijn helemaal niet goedkoop

Kleine aandelen zijn goedkoop zeggen ze. Men wijst dan naar de performance van de Russell 2000 tov de S&P 500. Maar daar zit zo veel troep in dat er daar van onderwaardering geen sprake is.

Hier het verschil in k/w. Russell is nu 5 punten hoger. 'normaal' is 6 punten. pic.twitter.com/XnflRpghLr — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 31, 2024

Hoe voor te bereiden op nieuwe inflatie?

Lucrezia Reichlin voor Project Syndicate: "There is good reason to believe that temporary increases in inflation, driven by large swings in relative prices, will become more common. In this new era, how policymakers think about inflation must apply the lessons of past experience to current price conditions and, on that basis, attempt to anticipate what the future may hold."

Beleggers zullen toch echt rekening moeten houden met opwarming aarde

Inflatie daalt minder dan gehoopt

De Nederlandse inflatie kwam in januari uit op 3,2 procent, 3,5 procent exclusief energie, aldus de eerste snelle raming van het CBS.

Eigenzinnigheid betaalt zich uit

Institutionele beleggers die op eigen houtje opereren doen het op de lange termijn veelal beter dan grote beleggers die open staan voor beïnvloeding van buitenaf, zo wijst onderzoek uit. "The more connected institutions tend to create a short-term trend in share prices, so they get a boost to their returns for the next three to six months. But once the herd effect subsides, the return expectation for investments made by more connected institutions are lower and they start to underperform over time horizons of one year or more." Lees de column van Joachim Klement.

20 jaar beleggen met Warren Bufett