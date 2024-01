Must read: Prima vooruitzichten voor Europese banken

Plus: wat te denken van de Magnificent 7, gemiddeldes vertellen half verhaal, Fed is aan zet, EM stellen teleur, en meer.

Blijven de Magnificent Seven de grote winnaars?

Deze week komen vijf van Maginificent Seven met cijfers. Eén ding is volgens portfoliomanager Clément Inbona van vermogensbeheerder La Financière de l’Echiquier (LFDE) zeker: zwakkere cijfers worden ongenadig afgestraft.

Alphabet en Microsoft zijn inmiddels al door

Alphabet $GOOG oftwel Google, is door met cijfers over een ijzersterk slotkwartaal.



Omzetgroei van 13%, operationele marge flink omhoog (24%-->27%) en een winstexplosie onder aan de streep.



Toch daalt de koers...die ChatGPT, OpenAI, Microsoft wolk is nog niet weg.... pic.twitter.com/wTGAYjtCF3 — Paul Weeteling (@PaulWeeteling) January 30, 2024

Microsoft's revenues increased 17.6% over the last year to a new quarterly high of $62 billion. Net income grew 33% YoY to $21.9 billion (2nd highest quarter ever). Operating profit margins moved up to 43.6% from 38.7% a year ago. $MSFT pic.twitter.com/CIGYckHnkp — Charlie Bilello (@charliebilello) January 30, 2024

Gemiddeldes vertellen slechts het halve verhaal

Een gemiddeld rendement kan misleidend zijn. Rubin Miller heeft liever een reeks saaie jaren dan een paar spectaculaire, naar boven en beneden, met uiteindelijk hetzelfde gemiddelde.

De hamvraag: wanneer gaat de Fed weer verlagen?

Misschien dat we vandaag al iets van een antwoord krijgen.

Inflation isn't at the Fed's 2% target, how can they cut?



That's something we hear a lot.



Core PCE 3-mo annualized is 1.5% and 6-mo annualized is 1.9%.



Inflation is dropping quickly, that's why they can start to cut. pic.twitter.com/zM8BWvD3Ey — Ryan Detrick, CMT (@RyanDetrick) January 29, 2024

Europese economie ligt er overigens slecht bij

"With a sluggish economy and a downturn in German production, the eurozone outlook looks weak for 2024." Het verklaart waarom Pimco inzet op langer lopende Europese obligaties.

The Eurozone economy stagnated in Q4.

Headline: Eurozone 'escapes' technical #recession

Reality: Average #GDP growth over the last five quarters, 0.0%!! pic.twitter.com/Lhwk24KAIJ — jeroen blokland (@jsblokland) January 30, 2024

Amerikanen gaan (weer) massaal naar het casino

Is dat een teken van groeiend consumentenvertrouwen? Of is er iets anders aan de hand? De cijfers zijn in elk geval duidelijk.

Maar dat is niet de bedoeling

Het aantal benoemingen van vrouwelijke bestuursleden bij grote Europese financiële dienstverleners is het afgelopen jaar met 7% gedaald, zo blijkt uit de EY European Financial Services Boardroom Monitor.

Musk loopt megabeloning van 55 miljard mis door beslissing rechter

Een Amerikaanse rechter heeft een beloningspakket ter waarde van 55 miljard dollar voor Tesla-topman Elon Musk verworpen. Het vermogen van de rijkste man ter wereld is hierdoor opeens onzeker geworden, omdat zonder het pakket zijn vermogen tot zo'n 154 miljard dollar zou dalen. Dit maakt hem niet meer de rijkste, maar de op twee na rijkste persoon op aarde. RTL Z bericht.

De reactie van Musk

Never incorporate your company in the state of Delaware — Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2024

Ruim 73 duizend nieuwbouwwoningen in 2023 erbij

Dat is iets minder dan de bijna 75 duizend nieuwbouwwoningen uit 2022, maar ligt wel boven het gemiddelde van ruim 61 duizend in de afgelopen tien jaar. Dit meldt het CBS.

