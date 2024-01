Must read: Lagere rentes ondersteunen beurzen

Als Trump de verkiezingen wint, zullen obligatie-yields stijgen

DWS houdt er ernstig rekening mee dat de Amerikaanse rentes weer stijgen zodra Trump terugkeert als president. Beleggers eisen dan een hogere risicopremie. Daarnaast heeft Trump al aangegeven de importheffingen te verhogen en de belastingen te verlagen. Beide maatregelen werken inflatieverhogen.

Dividend alleen is niet genoeg

Wie wil leven van dividendinkomsten doet er verstandig aan om naast aandelen ook liquide middelen aan te houden, schrijft financieel blogger Ben Carlson. Anders bestaat het gevaar van gedwongen aandelenverkopen op precies het verkeerde moment.

Lagere rentes ondersteunen beurzen

De #beurs vandaag: in aanloop naar het rentebesluit van de Fed (morgen) en de kwartaalcijfers van Microsoft, AMD en Alphabet (vanavond) zetten de Amerikaanse beursindices nieuwe recordstanden op de borden. https://t.co/F992Y1hyAF pic.twitter.com/jLL19sLVU5 — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) January 30, 2024

Structurele trends stuwen duurzaam rendement

Het Sustainable Outcomes Global Equity-fonds van Columbia Threadneedle Investments belegt in een aantal structurele trends die de wereld duurzamer moeten maken. Daarbij is er oog voor de financiële kant van het verhaal. Niet elke duurzame belegging is immers ook een winstgevende belegging, vertelt portfoliomanager Pauline Grange.

Ook Schroders is om

Door verbeterde #inflatievooruitzichten, een versoepeling van de financiële omstandigheden en tekenen van economische stabiliteit verhogen we de kans op een zachte landing en verlagen we de kans op een harde landing: https://t.co/TWgVbel9iN — SchrodersNL (@SchrodersNL) January 29, 2024

24 Amerikaanse aandelen met groeiend dividend

Dividenden zijn goed, groeiende dividenden zijn nog beter. Dat schrijft Keith Speights op The Motley Fool. De beste dividendaandelen om nu te kopen zijn de aandelen waarvan het dividend in de toekomst waarschijnlijk oploopt.

Inflatiedaling zet ondanks alles gewoon door

Global Monthly - Brengen verstoringen in de Rode Zee de daling van inflatie om zeep?

??Ondanks aanhoudende trans-Atlantische groeiverschillen, boekt #desinflatie (daling van inflatie) zowel in de eurozone als in de VS vooruitgang.

??Maar ...https://t.co/HkGW2orNtx — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) January 30, 2024

Grootste vermogensbeheerder blikt vooruit

Wat heeft 2024 in petto voor de beurs? Dit zijn de verwachtingen van BlackRock. Al eerder was het Franse Amundi aan de beurt.

ECB gaat echt wel verlagen

“Nu de strijd tegen de inflatie weer op de rails is na de dip in december, denken wij dat de aandacht van de ECB nu kan gaan verschuiven naar de Europese economie, die nog steeds in een kwetsbare staat verkeert. Hoewel een heropleving van de inflatie een zorg van buitenaf is, heeft de centrale bank op dit moment enige ademruimte voor zichzelf gecreëerd en bevindt zij zich in een sterke positie om de rente in 2024 te verlagen.” Lees de analyse van Morningstar.

Want uitgaven energietransitie zijn een zinvolle investering

Mariana Mazzucato voor Project Syndicate: "Although many countries have the means to direct new investment toward decarbonization and other socially and environmentally beneficial outcomes, many voters still regard such efforts as economically harmful. For the green transition to get off the ground, it will need a more compelling narrative."

Klinkt logisch

Of zijn renteverlagingen inmiddels al ingeprijsd?

???? S&P 500



When the S&P 500 is near all-time highs and the Fed cuts rates, historical data suggests a bullish outlook over the next 12 months, with an average return of 13.9% since 1980

?? https://t.co/yIk7SZYp6p



h/t @RyanDetrick #sp500 #spx $spx #Fed #alltimehigh #returns pic.twitter.com/zm8xY9bAh5 — ISABELNET (@ISABELNET_SA) January 29, 2024

ESG-obligaties blijven interessant in 2024

Duurzame obligaties blijven aantrekkelijk, zegt Rikkert Scholten, macro-strateeg bij Robeco tegen Morningstar. Hij is optimistisch over de vooruitzichten voor de obligatiemarkt in 2024. Belangrijkste punt van zorg is het voorkomen van greenwashing.

Niks geen graaiflatie

Knot heeft hier gelijk. Overigens is “graaiflatie” wat mij betreft sowieso een onzinnige term.?? https://t.co/P8i2EhZE6B — lex hoogduin (@lexhoogduin) January 28, 2024

Over graaiflatie gesproken

"Voor 2024 hebben de Nederlandse gemeenten 5,5 miljard euro aan ozb-opbrengsten begroot. Dit is 7,5 procent meer dan een jaar eerder." Het CBS heeft meer.

Aantal valse bankbiljetten in Nederland gedaald

Het aantal valse bankbiljetten neemt af. Vorig jaar zijn in Nederland 17.400 valse eurobiljetten aangetroffen en uit de roulatie gehaald. In 2022 waren dat er nog 38.200.