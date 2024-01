Must read: Reken op stijgende bedrijfswinsten

Plus: JP Morgan en Schroders positief over India, ESG-trein gaat weer rijden, sterke prestaties High yield, geen oplossing Chinese problemen, en meer.

"India is de positieve uitzondering in de opkomende markten"

Ja, Indiase aandelen zijn relatief duur, maar Grace Peters, hoofd beleggingsstrategie bij J.P. Morgan Private Bank, kan veel redenen bedenken waarom de Indiase aandelenrally nog wel even aanhoudt.

Ook Schroders is positief over India

#India bevindt zich in een unieke positie om te profiteren van de 3D-reset. We onderzoeken het dynamische #private #equity-landschap en de rol die dit speelt bij het realiseren van India's volledige groeipotentieel.https://t.co/U0STlc3Res — SchrodersNL (@SchrodersNL) January 22, 2024

De ESG-trein is niet te stoppen

2023 was voor fondsbeleggers een tussenjaar bij het streven naar een verantwoorde portefeuille. In 2024 gaat de voet weer vol op het gaspedaal, verwacht Amundi AM.

Aandelentips van topbeleggers

Hoewel het sentiment wat grillig is, noteren de Dow Jones- en S&P500-index rond all-time highs. Toch zijn er wel degelijk aandelen te vinden met een aantrekkelijke waardering en opwaarts potentieel. Barron's vroeg enkele topbeleggers op Wall Street naar hun topfavorieten voor 2024.

ING rekent op meer winstgroei bedrijven

De #beurs vandaag: de kerninflatie in de VS is verder vertraagd, van 3,2% naar 2,9%, lager dan de verwachte 3% en het laagste niveau in bijna drie jaar. In combinatie met aantrekkende consumentenbestedingen betekent dit hogere winstgroei voor bedrijven. https://t.co/F992Y1hyAF pic.twitter.com/vb0aKmvNXL — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) January 29, 2024

Amerikaanse tech naar nieuwe records

Onderwijl worden werknemers massaal geloosd. CNBC heeft het verhaal.

Chinese regering reageert te star op problemen

Stephen Roach voor Project Syndicate: "Despite facing a flagging economy, powerful demographic headwinds, and an escalating rivalry with the United States, the Chinese government appears unwilling or unable to devise a new approach to policymaking. Instead, it continues to rely on stale tactics, while attempting to draw inspiration from ideology."

Chinese vastgoedcrisis ettert door

Het heeft allemaal zijn weerslag op de Chinese beurs

Chinese Stocks have fallen to a P/E Ratio of 8



Lowest valuation in a decade pic.twitter.com/o4va69XTFv — Win Smart, CFA (@WinfieldSmart) January 29, 2024

Top-5 Wereldwijde High Yield fondsen

Hoogrentende obligaties hadden een sterk 2023, maar de vooruitzichten voor 2024 lopen volgens Morningstar uiteen.

Banken krijgen te maken met veel nieuwe regels

De financiële sector is wel wat gewend als het gaat om wet- en regelgeving. Maar de komende jaren komt er wel heel veel tegelijk op de sector af. Voor gespreksleider Jennifer van Eekelen van EY aanleiding voor een gesprek met de EY-sectorleiders Loes Andringa (Insurance), Boudewijn Chalmers (Wealth & Asset Management), Hildegard Elgersma (Pensions) en Jeroen van der Kroft (Banking & Capital Markets).

Betere batterijen zijn de oplossing

Overigens is het stroomgebruik door de duurzame transitie nog helemaal niet gestegen.

#Batterijopslagsystemen voor energie zijn cruciaal voor de energietransitie. Ze dragen bij aan een betrouwbaarder en stabieler stroomnet en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. #BESS #RaboResearch https://t.co/6IDEWk1ZXh — RaboResearch (Nederlandstalig) (@RaboResearch_NL) January 24, 2024

Gemeenten schroeven belastingen op: vooral ozb flink omhoog

De gemeentelijke belastingaanslag voor burgers en bedrijven valt dit jaar een stuk hoger uit. De gemeenten hebben belastingen voor huizenbezit, afval en riolering zo hard opgeschroefd, dat zij rekenen op 13,3 miljard euro aan inkomsten. Dat is 8,5 procent meer dan in 2023.

Hogere lonen stuwen Europese inflatie

Lonen in Euroland stijgen het hardste ooit. Maar daar hoor je mevrouw Lagarde niet over. pic.twitter.com/kw0PQATXdK — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 29, 2024

Herstel huizenprijzen zet door