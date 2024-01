Must read: Na een beursrecord volgen meestal nieuwe records

"Niet alles is meer mogelijk"

Econoom Keith Wade werkt inmiddels 35 jaar bij vermogensbeheerder Schroders. Welke economische ontwikkelingen waren volgens hem in die periode dominant? Hoe gaat het economisch verder?

Beetje bitcoin verhoogt portefeuillerisico's enorm

Met de nieuwe goedgekeurde bitcoin-ETF's wordt het een stuk makkelijker om de digitale munt toe te voegen aan de portefeuille. Maar pas op, vanaf 5% bitcoin in de portefeuille nemen de risico's extreem toe. Een aandelenhedge is bitcoin ook al niet.

Chipmarkt gaat weer knallen

Daar zijn chipaandelen inmiddels al flink op vooruit gestegen.

$ASML CEO: "The semiconductor industry continues to work through the bottom of the cycle. Although our customers are still not certain about the shape of the semiconductor market recovery this year, there are some positive signs. Industry endmarket inventory levels continue to… pic.twitter.com/SEOhRKX3e6 — The Transcript (@TheTranscript_) January 24, 2024

Van Big tech, voor Big tech

Klanten van Nvidia zijn geen kleintjes.

Who is buying all of $NVDA chips? Should be another boomer quarter for the company, BUT it does beg the question what happens when these companies have bought the majority of the chips they will need? pic.twitter.com/fDCPO3reUt — Lance Roberts (@LanceRoberts) January 24, 2024

Yes, beurzen bereiken nieuwe recordstanden

Dat is meestal een voorbode wat meer stijgingen. "Most of the time new highs are followed by more new highs. The average one, three, five and ten year total returns following new highs were +16%, +27%, +59% and +206%, respectively. That’s pretty good. Really the only time new highs were hit and another bear market quickly followed was in 2007. New highs came in May 2007 while the peak for the Great Financial Crisis came in October of the same year." Lees de nieuwste blog van Ben Carlson.

The S&P 500 closed at an all-time high for the 4th day in a row. The last time that happened was in November 2021. $SPX pic.twitter.com/F3gLVJZb0C — Charlie Bilello (@charliebilello) January 24, 2024

China gaat stimuleren

Maar is het genoeg? Lees het uitgebreide verhaal van CNBC.

De Aziatische markten blijven in een winning mood. De EPO-kuur van de Chinese overheid slaat aan pic.twitter.com/JWzSekQCT7 — Tom Simonts (@TSimonts) January 25, 2024

En er is nog steeds geen recessie

The yield curve has been inverted for almost 400 days. pic.twitter.com/7gwysYCLyC — Piker Capital (@PikerCap) January 23, 2024

ESG-kader mét oog voor geopolitieke risico's

In het ESG-kader van LGIM voor staatsobligaties worden nu ook geopolitiek risico's gewogen.

De nieuwe case voor groene energie

Volgens Erik Mauritz van Trade Republic moet ESG weer op de radar en moet de belegger vooral kijken naar groene energie https://t.co/lH8OxrEijM — ABM Financial News (@abmfn_bp5) January 24, 2024

De eeuwige belofte van Plug Power (waterstof)

Plug Power was in 2020 een van de lievelingsbedrijven op de beurs onder particuliere beleggers. De aandelenkoers van het Amerikaanse waterstofbedrijf steeg tussen 31 december 2019 en 26 januari 2021 met maar liefst 2216% van $3,16 naar $73,18. Drie jaar later is de koers weer terug op drie dollar - mede omdat de accountant Plug Power vorige maand verplichtte melding te maken van een mogelijk faillissement. Hoe kon het zo fout gaan en heeft het bedrijf nog een toekomst?

Europese productie iets beter

Is the bottom in? The Eurozone Manufacturing #PMI rose for the third consecutive month in January. Yet, it remains pretty downbeat at 46.6. pic.twitter.com/7bPuKLoekE — jeroen blokland (@jsblokland) January 24, 2024

Fund flows 2023: obligaties en passief zijn de winnaars

De fund flows in en uit Europese beleggingsfondsen over 2023 laten een scherp contrast zien tussen de eerste en de tweede helft van het jaar. Uit Morningstar's flow data komt naar voren dat obligatiefondsen en passief fondsbeleggen de grote winnaars zijn als het gaat om aantrekken van nieuw fondsvermogen.

Ook voor wie van tabellen houdt

Schroders Equity Lens januari 2024: Duncan Lamont's analyse van de prestaties van de wereldwijde #aandelenmarkten in het afgelopen decennium - met een onverwacht resultaat. https://t.co/QNN21aPdRf — SchrodersNL (@SchrodersNL) January 16, 2024

Apple gaat in auto's?

Vraag 2: wie gaat ze dan bouwen?

APPLE NOW PLANS CAR FOR 2028 WITH LESS AMBITIOUS AUTONOMY GOALS$AAPL pic.twitter.com/FR4qWGUPUR — Investing.com (@Investingcom) January 24, 2024

Nederland kan niet zonder kennismigranten

Of denkt u dat in de kantine van ASML Nederlands wordt gesproken?

ASML-topman hekelt migratieplannen NSC en PVV: 'Krijgen we hier geen mensen, dan wel elders' https://t.co/HsMxxMcyEP — RTL Z (@RTLZ) January 24, 2024

Nederlanders al aardig bekend met de digitale euro

Zo blijkt uit een studie van BearingPoint. De Europese Centrale Bank heeft de laatste tijd stappen gezet om de uitrol ervan mogelijk te maken als uitbreiding op de bestaande betaalmiddelen in de EU.