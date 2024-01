Must read: Huizenprijzen stijgen meer dan verwacht

Fenomenaal Chinees beursherstel lonkt

Maar China heeft geen haast en ook beleggers moeten volgens portfoliomanager Alexis Bienvenu bij La Financière de l’Echiquier (LFDE) nog even geduld hebben.

US versus Chinese equities — two diverging narratives. pic.twitter.com/3Vo47rLhxS — Otavio (Tavi) Costa (@TaviCosta) January 23, 2024

Dat was de Chinese beursdip?

De #beurs vandaag: strengere regels voor Chinese gamebedrijven mogelijk teruggedraaid. Aandelenkoersen van Tencent en Alibaba stijgen fors. https://t.co/F992Y1hyAF pic.twitter.com/Xlw9TTy0mV — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) January 24, 2024

Koop nu obligaties!

Het is de hoogste tijd voor beleggers om uit cash en in obligaties te stappen. Dat schrijft obligatie-expert Benoit Anne van de Amerikaanse vermogensbeheerder MFS. Robert Tipp, Chief Investment Strategist bij PGIM Fixed Income, denkt er niet anders over.

JP Morgan AM heeft hoge verwachtingen van EM Debt

Een rendement van ruim 10% voor obligatiebeleggingen in opkomende markten moet wel kunnen.

U zoekt inflatiebescherming?

beschermen aandelen een beetje tegen inflatie? Hier de winsten van Amerikaanse bedrijven sinds 1900 en de geldontwaarding (groene lijn).

En als winsten stijgen gaan koersen mee omhoog. pic.twitter.com/nWMnL3RQbX — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 23, 2024

Dollar is en blijft wereldmunt

Autostrijd

De autoindustrie is de afgelopen jaren flink opgeschud en fondsbeheerders lijken daar inmiddels op in te spelen. Waar het nieuwe Detroit zal verrijzen is echter nog onduidelijk. Vooralsnog lijken beheerders te kiezen voor Austin, waar Tesla zijn grootste productielocatie heeft. Het zou echter nog net zo goed Tokio of Shenzen kunnen worden, aldus Ronald van Genderen, fondsanalist bij Morningstar Benelux.

Vanavond komt Tesla trouwens door met cijfers. Ook daarover heeft Morningstar nu al iets te zeggen.

Rode vlaggen

"Don’t understand the company? Skip it. Horrible management? Nope. Overpriced stock with no sales? Pass. Product with no pricing power or brand loyalty? Not interested." Wat zijn andere redenen om een aandeel vooral niet te kopen?

Voorspelling: hoe hoger de Dow, hoe sneller de index weer 1000 punten hoger staat

The Dow crossed above 38,000 yesterday for the first time. It took 772 days to go from 36k to 37k and just 40 days to go from 37k to 38k. $DJIA pic.twitter.com/xgF9HtFoY2 — Charlie Bilello (@charliebilello) January 23, 2024

Tja, ooit zullen smallcaps wel weer worden gekocht

Mega Cap Tech Stocks are now outperforming Small Cap Stocks by the largest margin since the peak of the Dot Com Bubble ?? pic.twitter.com/qVN8BUw3F5 — Barchart (@Barchart) January 24, 2024

Sterkere stijging huizenprijzen verwacht

ABN AMRO heeft de verwachting voor de stijging van de huizenprijzen dit jaar naar boven bijgesteld, van 2,5 procent naar 4 procent. Dat komt onder meer door hogere lonen, dalende hypotheekrentes en de toenemende krapte van het woningaanbod, zeggen economen van de bank. In 2025 stijgen de huizenprijzen naar verwachting verder met 3,5 procent.