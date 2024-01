Must read: China is wel/niet belegbaar

Amerikaanse verkiezingen pakken altijd goed uit voor aandelen

Wat doen aandelen in 2024? De start van het jaar was niet goed, maar het feit dat de Amerikanen dit jaar een nieuwe president kiezen, maakt Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN AMRO, toch wel optimistisch.

Er is licht aan het einde van de vastgoedtunnel

UBS ziet op de vastgoedmarkt langzaam wat lichtpuntjes. Het dieptepunt bij kantoren is nog niet bereikt, maar wel bijna. Beste kansen?

China exporteert deflatie en nieuwe geopolitieke spanningen

De Chinese export veert op, mede geholpen door omvangrijke prijskortingen. Dat werkt zowel inflatieverlagend als conflictverhogend, schrijft David Rees, econoom opkomende markten bij Schroders.

Industrie in grote problemen?

De Covid-19 pandemie en de energiecrisis hebben voor chronische problemen in het bedrijfsleven gezorgd. Ondernemend Europa - met name in de industrie - is nog lang niet uit de gevarenzone. https://t.co/AJkdrUdGsV pic.twitter.com/PfLjG5PQzi — Casper Burgering (@CasperBurgering) January 22, 2024

Grondstoffen beginnen zwak aan het nieuwe jaar

Grondstoffen hebben in 2024 nog geen week met winst afgesloten. De afgelopen weken zijn verliezen in granen, industriële en edelmetalen slechts gedeeltelijk gecompenseerd door winsten in energie en zogeheten zachte grondstoffen.

Hedgefondsen gaan weer eens short

As Stocks Hit All-Time Highs, Hedge Funds Are Massively Shorting Stocks https://t.co/x3NXUStLNW — zerohedge (@zerohedge) January 22, 2024

ECB rentebesluit: wat kunnen we verwachten?

Het rentebesluit van deze week zal geen rentewijziging behelzen, maar de monetaire beleidsmakers staan onder toenemende druk om de draai te maken naar versoepeling nu de inflatie in de eurozone afneemt en de dreiging van een recessie groter wordt. Morningstar analyseert.

Consumenten fractie minder negatief in januari

De stemming onder consumenten verbeterde ook in januari weer iets, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen steeg van -29 in december 2023 naar -28 in januari 2024. Zowel het oordeel over het economische klimaat als de koopbereidheid verbeterde, aldus het CBS.

Het kopen van Chinese aandelen is een slecht idee

Blogger Adam Grossman van de Humble Dollar legt uit waarom. Zoals: "Erratic behaviors of CCP [Chinese Communist Party] since Xi and growing geopolitical risks make China uninvestable.”

De aanschaf van Amerikaanse aandelen pakte inderdaad beter uit

The S&P 500 ETF closed at an all-time high today while the MSCI China ETF closed at a 15-month low, down over 60% from its peak in February 2021. $SPY $MCHI



Video: https://t.co/zqWXmu4KH8 pic.twitter.com/P4bhM1GjL9 — Charlie Bilello (@charliebilello) January 23, 2024

De Indiase beurs deed het ook niet slecht

#India’s stock market has overtaken Hong Kong’s for the 1st time in another feat for the South Asian nation whose growth prospects & policy reforms have made it an investor darling. (BBG) pic.twitter.com/RwIKajg62W — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 23, 2024

En wat te denken van Japanse aandelen

Japanese equities continue to rise due to attractive valuations and progress in corporate governance, while Chinese equities face challenges such as a struggling economy and geopolitical risks

h/t @BofAML #stocks #equities #Nikkei #hsi pic.twitter.com/OPudqKHzoe — ISABELNET (@ISABELNET_SA) January 22, 2024

Zal je net zien dat Chinese aandelen nu weer opveren

This could be a strong sign of a bottom in Hong Kong markets.



The index's P/B is now at a level that preceded the three biggest rallies (81%, 43%, 55%) over the last decade. pic.twitter.com/cPGoL37rrH — David Ingles (@DavidInglesTV) January 23, 2024

Want daar komt dan eindelijk dat grote Chinese hulppakket?

China is reportedly weighing measures to support its stock markets, could mobilize $278 billion https://t.co/c2H7jCw1sM — CNBC (@CNBC) January 23, 2024

Aan de andere kant

De koersen in China zijn hard gedaald. Maar het winstplaatje (roze lijn) is ook niet echt een succes, hoewel ze de laatste tijd iets stijgen. Huidige niveau is gelijk aan dat van 2010. pic.twitter.com/OttjBOeGgA — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 23, 2024

10 ondergewaardeerde waardeaandelen

Aandelen van groeibedrijven hebben het vorig jaar een stuk beter gedaan dan waarde-aandelen. Maakt de laatstgenoemde categorie in 2024 een comeback? US News tipt 10 aandelen met een aantrekkelijk opwaarts potentieel.

Weinig grote zorgen over wereldeconomie

Jim O'Neill voor Project Syndicate: "With the latest monthly inflation data in the eurozone, the United Kingdom, and the United States coming in higher than expected, markets are nervous and analysts are considering whether, and how, to revise their forecasts. But, despite much uncertainty, the evidence still supports cautious optimism."

Niet dat alle signalen positief zijn

De Amerikaanse truck industry is over het algemeen een goede economische indicator. En die zegt recessie. De donkere lijn is het aantal werknemers. De groene lijn geeft het aantal trucks aan die niet helemaal vol geladen zijn. Grijze balken zijn recessies. pic.twitter.com/8VHes3PU5n — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 22, 2024

Nieuwe pensioenwet vormt opnieuw obstakel voor formerende partijen

Nadat de Wet toekomst pensioenen (Wtp) afgelopen mei door de Eerste Kamer ging, blijkt deze nog steeds een probleemdossier te zijn voor de partijen aan de formatietafel. Op woensdag 15 januari vond in de Tweede Kamer een debat plaats, waarin NSC, BBB en PVV voorstelden de wet grondig te wijzigen.

ExxonMobil klaagt klimaatbelegger Follow This aan

Olie- en gasconcern ExxonMobil daagt de activistische beleggingsorganisatie Follow This voor de rechter. ExxonMobil wil niet dat beleggers op de aandeelhoudersvergadering in mei mogen stemmen over een klimaatresolutie van Follow This. Beleggersvereniging VEB veegt de vloer aan met ExxonMobil. RTL Z bericht.

Buy the rumour, sell the fact?

OUCH! #Bitcoin fell <$40,000 for 1st time since early Dec as enthusiasm over launch of ETFs that directly invest in largest cryptocurrency ebbs. Declines were in stark contrast to pos performance in tech stocks. Correlation between Bitcoin & Tech has dropped to 0.3 in recent week pic.twitter.com/9JGmKdOMNY — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 22, 2024

