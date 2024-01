Must read: Hedgefondsen floreren

Should I stay or should I go now?

Obligatiebelegger Gerard Moerman van Aegon AM begrijpt waarom beleggers de laatste maanden goed gemutst waren, maar waarschuwt ook voor overdreven optimisme.

UBS AM contrair op China

Als iedereen China onbelegbaar noemt en positieve nieuwsfeiten worden genegeerd, dan is het volgens UBS-portfoliomanager Barry Gill de hoogste tijd om optimistisch te worden.

Dan zijn er volgens CNBC ook nog volop kansen in andere delen van Azië, vooral door de stijgende vraag naar (AI)chips.

Amerikaanse nutsbedrijven: een goede investering?

Amerikaanse nutsbedrijven zijn ondergewaardeerd op de beurs, gezien hun reële waarde. Maar Morningstar verwacht dat deze sector in de komende jaren groei van winsten én dividenden zal realiseren. Dat geldt vooral voor hun vier favoriete aandelen: Duke Energy, Entergy, NiSource en de WEC Energy Group.

Bestaande koopwoningen 2,8 procent goedkoper in 2023

Voor het eerst in tien jaar waren de prijzen gemiddeld lager dan in het voorgaande jaar. In de provincie Utrecht was de prijsdaling met 4,8 procent het grootst. Verder wisselden in Nederland 5,5 procent minder woningen van eigenaar dan in 2022. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. Het goede nieuws is dat de huizenprijzen inmiddels weer in de lift zitten.

Het nieuwste weekbericht van Corné van Zeijl

Cardano_NL weekvideo:



*Geen zorgen over schulden.

*Scheepvaart loopt vast aan 2 kanten

*AI hype over ?

*Geen zorgen over schulden.
*Scheepvaart loopt vast aan 2 kanten
*AI hype over ?
*Obligaties en US in, Europa out of favour bij grote beleggers.

Consument en bedrijfsleven gaan verschillende kant op

Consument minder somber, maar bedrijven schroeven investeringen terug

Energietransitie kost alleen maar geld?

Mariana Mazzucato voor Project Syndicate: "Although many countries have the means to direct new investment toward decarbonization and other socially and environmentally beneficial outcomes, many voters still regard such efforts as economically harmful. For the green transition to get off the ground, it will need a more compelling narrative."

Nederlands stroomnet dreigt te haperen

Nederlandse huishoudens moeten zich erop voorbereiden dat zij ook bij normaal gebruik tijdelijk afgesloten kunnen worden van stroom vanwege het overvolle elektriciteitsnet. Dat blijkt uit een brief die maandag naar de Tweede Kamer is verstuurd door demi...

2023 was een geweldig jaar voor hedgefondsen

From the @FT:

"The world's most successful hedge funds made their biggest profits on record last year as punchy bets on stock markets paid off when share prices surged."

Chipsector leidt dans

Dat vertelt ook een korte blik op de Amsterdamse beursindex.

Chips are back -> de Philadelphia SE Semiconductor index trok 4% hoger naar een recordhoogte, terwijl de IT-sectorindex van de S&P500 meer dan 2% steeg, eveneens tot een recordhoogte

Nederlandse economie kwakkelt maar er is nog wel iets van groei