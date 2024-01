Must read: dollar blijft king

2024 dreigt een link beursjaar te worden

2023 stond bol van de verrassingen, maar wat betekenen deze verrassingen voor 2024? Michael Metcalfe van State Street Global Markets analyseert.

Renteverlagingen geven obligatiemarkt enorme boost, maar ...

2024 kan wel eens een mooi obligatiejaar worden, schrijft Craig MacDonald, hoofd vastrentende waarden bij vermogensbeheerder abrdn. Maar niet alle schuld kan worden gekocht. Bovendien, geen positie zonder bijbehorend risico.

Tot ziens, Apple en Tesla!

Dit zijn de (opmerkelijke) nieuwe Magnificent Seven voor 2024.

Waarom waren obligaties zo volatiel?

De obligatiemarkt was in 2023 ongekend volatiel. Dat lijkt in 2024 minder extreem te worden. De Amerikaanse economie zal volgens de consensus een zachte landing meemaken, als de Fed de inflatie weet te beteugelen zonder in een recessie te belanden. Maar er zijn volgens Morningstar natuurlijk ook risico's.

Dollar is en blijft king

Global #SWIFT payments:

- Dollar is King!

- Euro slide is endless

- Rest is no competition pic.twitter.com/vFqSAhTaWF — jeroen blokland (@jsblokland) January 18, 2024

Alibaba of een soepje?

Alibaba now trades at a lower Price to Sales multiple than Campbell Soup.$BABA $CPB pic.twitter.com/EwUMwZp2n4 — Charlie Bilello (@charliebilello) January 19, 2024

Wall Street wil meer beursgangen

Gaat het IPO-circus eindelijk weer eens beginnen? Als het aan Wall Street ligt wel.

Hoe bedoelt u inflatie?

Over the last 24 years hospital services have surged by 243.7% in cost, college tuition and fees are up 184.7%, textbooks rose 154.1%, childcare and nursery school costs inflated by 132.8% and medical care services increased by 131.8%.



Average hourly wages rose by just 131.8%. pic.twitter.com/5A58ZEOuoR — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) January 19, 2024

Kan AI ook een aandeel analyseren?

Howard Lindzon gaat ermee aan de slag.

Grote kans dat Trump 't weer wordt