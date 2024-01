Must read: Januari-effect is geen zekerheidje

Het beleggingspad lijkt duidelijk

Multi-assetbelegger Ewout van Schaick van Goldman Sachs AM is voor 2024 positief over aandelen en nog positiever over obligaties. “Je hebt van die jaren dat het onduidelijk is waar het met de financiële markten naartoe gaat. Voor 2024 is dat veel minder het geval. In de markt heerst een duidelijke convictie.”

Grafiek van Daalder: Strijd tussen grote en kleine aandelen

Beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock behandelt elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: het rendementsverschil tussen klein en grote aandelen.

Het wordt een spannend cijferseizoen

De winsten in Europa worden nu naar beneden bijgesteld. In de US (oranje) nog omhoog, maar de stijging wordt wel steeds kleiner.

Wat u ziet zijn de 3 maands verandering van de verwachte winst per aandeel komende 12 maanden. pic.twitter.com/yZfH7ToBya — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 17, 2024

Januari-effect geen zekerheidje

'As January goes, so goes the year', luidt een bekende beurswijsheid. Maar een slechte start is zeker niet altijd de voorbode van een slecht beleggingsjaar. "Samengevat heeft de 'januari-barometer' slechts 23 keer gewerkt, ofwel in 57% van de gevallen. Dat is niet echt een trend om beleggingsbeslissingen op te baseren."

Want lagere koersen leiden tot koopjesjagen

De #beurs vandaag: koopjesjagers melden zich op de beurzen in #China en #Hongkong. Waarderingen zijn laag nu wel erg veel slecht nieuws is ingeprijsd. https://t.co/F992Y1hyAF pic.twitter.com/BzxG6qXCAh — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) January 18, 2024

2024 dreigt een goed jaar voor obligaties te worden

Volgens Pimco, de grootste obligatiebelegger ter wereld, zal de Amerikaanse economie dit jaar stagneren. Dat pakt voor obligaties positief uit. "At current valuations, we continue to find bonds attractive relative to equities, while fixed income can continue to offer correlation and diversification benefits in portfolios. Bond returns also tend to be less dependent on a positive economic outcome." Lees de uitgebreide analyse.



Ook bij Janus Henderson verwachten ze dit jaar mooie rendementen op obligaties. "The next few months could see bond yields taking different paths, but we ultimately expect a combination of income and declining rates to lead to attractive returns from bonds in 2024."

UBS AM verkort looptijd obligatieportefeuilles

Volgens UBS AM lopen obligatiebeleggers te veel op de zaak vooruit. Grote kans dat de Fed de rente minder verlaagt dan de markt heeft ingeprijsd.

Europese politieke leiders en ceo's vrezen terugkeer Trump

Ook in Azië zijn ze er niet gerust op.

Every European leader is concerned about a Trump presidency, according to Eurasia Group founder and president @ianbremmer. pic.twitter.com/Ra5FLGZojW — Yahoo Finance (@YahooFinance) January 16, 2024

Instroom in Europese ETF's 80% gestegen in 2023

De instroom in Europese ETF's is vorig jaar gestegen met maar liefst 80%. Zowel aandelen- als obligatie-ETF's profiteerden van een positief beleggerssentiment. ESG-ETF's hadden het moeilijk, omdat beleggers koudwatervrees kregen na een teleurstellend 2022. Morningstar presenteert de cijfers.

ECB heeft een intern beslissingsprobleem

Willem Buiter en Ebrahim Rahbari voor project Syndicate: "There are three main reasons for the European Central Bank's excessive inertia in the facing of changing economic circumstances, and all relate to its internal decision-making process. Fortunately, that means the problem that has plagued it in recent years is fixable from within."

Aandelen doen het niet altijd beter

"Every asset class is bound to experience periods of good returns and poor returns at some point. Everything is cyclical — the economy, the financial markets, investor emotions, investment performance. Periods of good performance are eventually followed by periods of mediocre performance. And periods of mediocre performances are eventually followed by periods of good performance." Wederom een sterke column van blogger Ben Carlson.

Als de liefde voor een aandeel gevaarlijk wordt

Hoe beleggers te identificeren die door de liefde voor een aandeel de realiteit niet meer zien?

Overheid waarschuwt: Nederlandse banen op de tocht door AI

De opkomst van chatbot ChatGPT en andere vormen van kunstmatige intelligentie (AI) kan ook in Nederland leiden tot werkloosheid. Vooral op korte termijn. Daarvoor vreest het demissionair kabinet. AI biedt veel kansen, maar het huidige beleid is onvoldoende opgewassen tegen de techniek die zich zo snel ontwikkelt, zo valt te lezen in de visie van het kabinet op AI. RTL Z bericht.

U wilt beleggen in de opkomende markten?

Schroders Emerging Market Lens Q1 2024: uw gids voor #EM-waarderingen. Hoe presteerden EM-beleggingen vorig jaar en hoe zien de waarderingen eruit aan het begin van 2024?https://t.co/h6DuzOPxNo — SchrodersNL (@SchrodersNL) January 17, 2024

Terugbrengen CO2-uitstoot is heel erg nodig