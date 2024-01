Must read: Snelle renteverlaging ECB helemaal niet zo zeker

Plus: lang leve ESG 2.0, Optimix redelijk positief over 2024, 12 Europese ondergewaardeerde winnaars, bodem Chinese beurs niet in zicht, en meer.

ESG is dood, lang leve ESG 2.0!

Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.

Optimix is redelijk optimistisch over beursjaar 2024

Optimix verwacht in 2024 veel van grondstoffen, aandelen opkomende markten en obligaties. Voor een nieuw goed beursjaar moet de inflatie wel dalen.

Een gelijk gewogen sectorportefeuille is niet nuttig

Een gelijk gewogen sectorstrategie kan grote voordelen opleveren als de outperformers van nu de underperformers zijn van morgen. Toch ziet financieel blogger Ben Carlson er het nut niet van in. Het is volgens hem nodeloos complex en de kans op meer winst is marginaal.

Brexitkorting

Engelse aandelen hebben sinds Brexit een discount gekregen qua waardering versus de Eurozone van 15%. Ik kijk hier naar de grote *lichtgroen) en de midkap aandelen. pic.twitter.com/BRVDTx1e7i — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 15, 2024

12 Europese winnaars van 2023 die nog altijd ondergewaardeerd zijn

Dankzij de eindejaarsrally hebben Europese aandelen 2023 positief afgesloten. De waarderingen zijn daardoor opgelopen, maar er zijn nog altijd interessante kansen te vinden die momentum hebben om verder te kunnen stijgen. Morningstar zet 12 aandelen op een rij die een Wide Moat hebben én aantrekkelijk gewaardeerd zijn.

Wat is het nut van de digitale euro?

‘Munten losten het probleem van ruilhandel op, bankbiljetten het probleem van munten in de sterk gegroeide (internationale) handel op maar welk probleem lost de digitale euro op?’ Antwoord in 'Macro met Mujagic' van vandaag op @BNR bij @thomasvanzijlhttps://t.co/A9R0Fc7DKw — edin mujagic (@edinmujagic) January 16, 2024

Rusland weerstaat Westerse sancties

Recordomzet voor supermarkten

Nederlandse supermarkten draaiden vorig jaar een recordomzet. Mede dankzij de prijsstijgingen van veel producten zetten zij iets meer dan 50 miljard euro om. Dat is 7,6 procent meer dan in 2022, meldt onderzoeksbureau NielsenIQ op basis van nieuwe cijfers.

Amerikaans coronaspaartegoed is inmiddels wel uitgegeven

De strijd tussen Tesla en BYD weerspiegelt de geopolitieke machtsverhoudingen

Voor het eerst sinds de opkomst van de elektrische auto heeft de Chinese fabrikant BYD meer volledig elektrische auto’s afgeleverd dan Tesla. Toch is de beurswaarde van Tesla op dit moment maar liefst 10x zo hoog als die van BYD.

Wereldorde heeft nieuw economisch veiligheidssysteem nodig

Carla Norrlöf voor Project Syndicate: "If America and its allies are to maximize both security and prosperity in the coming years, policymakers and strategists will have to understand the complex interplay of forces that is making the world more adversarial and fraught with risk. The global environment demands a comprehensive new economic-security agenda."

ECB-leden waarschuwen beleggers

De door de markt ingeprijsde snelle renteverlaging is nog helemaal niet zo zeker, meldt CNBC op basis van uitspraken van ECB-leden, zoals Klaas Knot.

"I'm not going to shout victory, not yet."



Christine Lagarde, President, @ecb on whether optimism in the markets affect the rate of inflation and the battle to get it down to 2%. #BloombergHouse pic.twitter.com/jbD8X0mwcK — Bloomberg Live (@BloombergLive) January 17, 2024

China vergrijst en niet zo een beetje

De bevolking van China krimpt. In 2023 was er een eenmalig effect door Covid, meer mensen gingen dood en minder geboortes, maar daar van afgezien is het een duidelijk trend. pic.twitter.com/cko78oQGOg — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 17, 2024

China heeft daarnaast een schuldenprobleem

Logisch dat de Chinese beursbodem nog niet in zicht is