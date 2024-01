Must read: Europese kwaliteit in de aanbieding

Dividend Aristocrats met een groen randje

Het onzekere beursklimaat speelt de defensieve kwaliteiten en constante dividendstroom van de Dividend Aristocrats in de kaart. State Street SPDR ETF’s biedt deze succesvolle strategie nu ook aan in een duurzame variant.

6 redenen om bullish en om bearish te zijn

Krijgen we weer zo'n topjaar als 2023, of krijgen we een draak van een beursjaar zoals 2022? Barry Ritholtz geeft zes redenen om optimistisch te zijn, en zes om juist angst te hebben.

De financiële markten prijzen dit jaar een Fed verlaging tot 3.75% in.

De financiële markten prijzen dit jaar een Fed verlaging tot 3.75% in. In oktober gingen ze nog van 4.80% uit.

FOMO zet aandelen dit jaar hoger

Hoofdstrateeg Kristina Hooper van Invesco verwacht dat de eerste helft van 2024 zal lijken op de laatste maanden van 2023, zij het iets volatieler. Dat is goed nieuws voor aandelenbeleggers. Andere voorspellingen voor 2024?

Europese kwaliteit in de aanbieding

Eén keer raden welk Nederlandse bedrijf op het lijstje staat? Nee, het is een ander.

Dit zijn 10 ondergewaardeerde Europese Wide Moat aandelen volgens Morningstar:

Outlook 2024 van JP Morgan AM

Tijd over? In een document van 45 pagina's neemt JP Morgan de kansen en risico's van alle beleggingscategorieën door. Openingszin: "Falling US inflation and possible Fed easing are increasing talk of a soft landing rather than a recession, hard landing and bear market. Leading indicators point to slowing economic growth but not a collapse. While odds of a soft landing have increased, markets are already pricing that in at a time of single digit earnings growth and single digit returns on the median stock."

India gaat helemaal niet zo goed

Ashoka Mody voor Project Syndicate: "Indian elites, official forecasters, and international media have piled into the narrative that India’s economy is booming and positioning the country to become the great success story of the twenty-first century. But looking past the illusion created by headline GDP numbers, nothing could be further from the truth." Onderwijl was de Indiase beurs vorig jaar wel een van de beste presterende in de wereld.

Ook China heeft zo zijn problemen

Chinees staatsfonds zou klaarstaan om Chinese aandelenmarkt te 'stabiliseren'. Kan dit helpen de stemming te keren? Shanghai Composite-index klimt van verlies eerder op de dag op naar een plus van 0,3%.

Einde QT is een gamechanger

"Terwijl beleggers druk zijn met hun verwachtingen over het aantal renteverlagingen dat al dan niet moet worden ingeprijsd, lijkt het einde van QT van groter belang. Zelfs een comeback van QE lijkt over enige tijd niet uitgesloten. De beurzen kunnen zich verheugen op ruimer beschikbare liquiditeiten." Lees de column van Martine Hafkamp van Fintessa..

S&P 500 is duur maar ook niet overdreven duur

Grondstoffen, cybersecurity en wapens gaan outperformen

Beleggers zouden dit jaar overwogen moeten zijn in grondstoffen, cyberbeveiliging en defensie, evenals in Britse en Europese aandelen, en onderwogen in Amerikaanse megacaps. Dat schrijft Peter Garnry, hoofd Aandelenstrategie van Saxo Bank in zijn outlook voor het eerste kwartaal van 2024.

Wijze woorden van wijlen Charlie Munger

De sidekick van Warren Buffett had vele interessante dingen te zeggen over de kunst van beleggen. Zoals: "The big money is not in the buying or the selling, but in the waiting.”

