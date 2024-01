Must read: Kan de Nikkei nog hoger?

Strategen zijn chronisch depressief

Joachim Klement wijdt zijn laatste column aan het opmerkelijke fenomeen dat beleggingsstrategen bijna altijd pessimistischer zijn dan aandelenanalisten. Wie heeft er gelijk? En: hoe groot zijn de regionale verschillen?

Het risico van rentestijgingen is beperkt

Obligaties zijn het jaar stroef begonnen. Geen reden tot zorg, want er zijn volgens senior beleggingsstrateeg Erik Schmahl van Rabobank geen aanwijzingen dat de inflatie weer oplaait. "De verwachting dat centrale banken de rentes dit jaar gaan verlagen, staat nog steeds als een huis."

Nederlanders positiever gemutst over eigen financiële situatie

De financiële gezondheid van Nederlanders is weer een beetje aan het verbeteren. Zo geeft 76% van de Nederlanders aan op dit moment gemakkelijk(er) rond te kunnen komen. Eind 2022 ging het nog om 69%. Dat blijkt uit het onderzoek Goede Financiële voornemens 2024 van Wijzer in Geldzaken onder 1.011 Nederlanders.

2023 was een zwak jaar voor consumptie en uitgaven van huishoudens in Nederland. Naast inflatie spelen ook de renteverhogingen van de ECB een rol. Door hoge loonstijgingen, overheidsbeleid en krappe arbeidsmarkt liep de consumptie beperkt terug. Lees meer:https://t.co/0URq93oMqP — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) January 15, 2024

Kan de Japanse beurs nog hoger?

De Nikkei heeft vannacht dan eindelijk de recordstand uit 1990 verbroken. Hoe verder? Dat is de vraag waarop CNBC het antwoord zoekt. Belangrijkste conclusie: "Analysts think that the long term prospects for the Japanese markets look good, although a breather may be on the cards in the near term."

Duitse huizenmarkt crasht

BREAKING ??: German Home Prices



German Home Prices fell by 10.2% during the 3rd quarter, the largest decline ever recorded pic.twitter.com/AxFczLZ3JL — Barchart (@Barchart) January 14, 2024

Aantrekkelijke luxe-aandelen

Joel Baglole heeft op InvestorPlace drie aantrekkelijk gewaardeerde high-end merken geselecteerd.

Burberry komt met keiharde winstwaarschuwing. Koers -10%. Consumenten zijn luxe niet echt zat, maar vooral de ruitjes van Burberry. Hier een grafiek van de drie grote luxe merken over de afgelopen 10 jaar. pic.twitter.com/CQAqMehakm — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 12, 2024

Hoge inflatie?

Veel producten werden volgens een bericht RTL Z recent juist goedkoper.

Dit is natuurlijk niet goed voor de verdere inflatie-ontwikkeling

The Red Sea's #inflation threat: The disruptions in the Red Sea have roiled global supply chains and pushed up freight costs. The Houthis have pledged a “big” response to airstrikes. Iran wins either way w/US airstrikes on Houthis in Yemen. https://t.co/MRTtm3Apeb pic.twitter.com/P4itnGGlIJ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 13, 2024

Bitcoin-ETF's in de aanbieding

De goedkeuring van de Amerikaanse toezichthouder voor Bitcoin-ETF's heeft de Amerikaanse markt geopend, maar in Europa is die er al veel langer. Morningstar zet de 10 grootste Bitcoin-ETF's op een rij.

Technische analyse: @BasHeijink acht de kans op een correctie van de #Bitcoin reëel, nu zowel de bovenkant van het trendkanaal als de belangrijke horizontale weerstand rond $48.500 zijn bereikt. Eerste steunpunt bij recente bodems van $40.000–$40.500. https://t.co/XQf0Plm0m8 — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) January 12, 2024

Krijgen we straks de komst van de eerste biljonair?