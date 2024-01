Must read: Ja, de aandelenrally kan verder gaan

Structurele trends stuwen duurzaam rendement

Het Sustainable Outcomes Global Equity-fonds van Columbia Threadneedle Investments belegt in een aantal structurele trends die de wereld duurzamer moeten maken. Daarbij is er oog voor de financiële kant van het verhaal. Niet elke duurzame belegging is immers ook een winstgevende belegging, vertelt portfoliomanager Pauline Grange.

Verduurzaming Nederlandse stroomproductie gaat goede kant op

Forse daling gem. CO2-emissie van de NL stroomproductie in 2023. Gevolg van groei zon en wind, daling stroomverbruik en minder kolen.#grafiekvandedag

Ik heb in augustus 2023 mijn CO2-model gefinetuned en met terugwerkende kracht aangepast. pic.twitter.com/Hn6GdLVyC1 — Martien Visser (@BM_Visser) January 11, 2024

Vijf verrassende voorspellingen van JP Morgan AM

JP Morgan AM verwacht in 2024 onder meer een superjaar voor obligaties als de inflatie zakt tot onder 2% en de Federal Reserve de rente verlaagt met 250 basispunten.

Ja, de aandelenrally kan verder gaan

De aandelenmarkten hebben in december een stevige eindejaarsrally meegemaakt. De vraag is nu of er nog wat opwaarts potentieel over is. Het antwoord is Ja, want de drijvende kracht achter de rally in december is niet veranderd. "Beleggers geloven nog steeds dat er in 2024 renteverlagingen op komst zijn en wachten op het positieve effect dat dit op de economie zal hebben", zegt Morningstar's Europese marktstrateeg Michael Field.

Private leningen bieden structurele voordelen boven publieke schulden

Damien Guichard, hoofd European Private Credit bij Allianz Global Investors, breekt een lans voor beleggen in private schulden. "Met name voor de middellange termijn blijft dit een aantrekkelijke beleggingscategorie."

Analisten zien het (zoals altijd) zonnig in

Analisten verwachten een flinke winstgroei in 2024 (oranje lijn). Dat is opmerkelijk. De gecombineerde ISM index geeft immers aan dat het economische zwaarder wort. pic.twitter.com/GRtVdsPpEy — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 10, 2024

Wat brengt de wereldeconomie weer op gang?

Indermit Gill en Ayhan Kose voor Project Syndicate: "The World Bank’s latest forecast finds that most economies will grow much more slowly in 2024 and 2025 than they did in the decade before COVID-19, implying that progress toward many development goals will be at risk. Fortunately, with the right policies, there is still time to turn the tide."

Nederlandse consumentenschulden flink gedaald

Schulden van Nederlandse consument (incl hypotheek) dramatische gedaald van 120% van economie naar nu 90%.

NB Italië op slechts 40% pic.twitter.com/5jVKGa8Qvn — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 10, 2024

Betere verhandelbaarheid bitcoin leidt niet tot een prijsexplosie

Die hebben we het afgelopen jaar al gehad. Grote vraag is of de SEC-toestemming voor bitcoin-ETF's grote institutionele beleggers over de streep helpt om een deel van hun portefeuille vrij te houden voor bitcoin, schrijft CNBC.

De #beurs vandaag: de SEC geeft akkoord voor het verhandelen van Bitcoin-ETF's. In eerste instantie steeg de koers van de cryptomunt een paar procent, maar noteert inmiddels bijna 2% lager. Een voorbeeld van 'buy the rumor, sell the fact'. https://t.co/F992Y1hyAF pic.twitter.com/05dZywJOWX — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) January 11, 2024

Pas op met Chinese EV-aandelen

Elektrisch rijden is in China al tamelijk normaal, maar veel geld wordt daar nog niet mee verdiend. “We expect competition within the domestic market to remain intense and put pressure on pricing and profitability.” CNBC heeft het verhaal.

Periodiek systeem van grondstoffenrendementen

Dat is handig: een tabel met de grondstofffenrendementen per jaar van alle belangrijke grondstoffen. Opvallend is bijvoorbeeld de wilde bewegingen van lithium: +72% in 2022, -81% in 2023.

Wat betreft lithium

Hoe duurzaam is lithium? #Lithium is een cruciale factor in de #energietransitie, maar de #productie ervan gaat vaak gepaard met negatieve gevolgen voor het #milieu en de #maatschappij. https://t.co/2tFKr0H22Z — SchrodersNL (@SchrodersNL) January 10, 2024

Aziatische aandelenstrijd

Overigens deden niet alleen Japanse aandelen het beter dan Chinese aandelen.

#China vs. #Japan in one chart!

Japanese stocks have outperformed their Chinese counterparts by a whopping 63% since the start of 2023. And 'no,' this is not largely explained by currency effects. pic.twitter.com/mpsLehPs55 — jeroen blokland (@jsblokland) January 11, 2024

Is Duitsland weer de zieke man van Europa?

Industrial production in Germany is down substantially. Energy-intensive industries have declined the most, but negative developments are broad-based, including construction, transport, manufacturing, food, chemicals, paper etc.



chart via @MichaelAArouet pic.twitter.com/G6CYoaEirg — Philipp Heimberger (@heimbergecon) January 11, 2024

Belasting op vermogen (Box 3) leidt tot nieuwe commotie

Mag de belastingdienst eigenlijk wel spaartaks heffen op een betaalrekening waar je geen rente op krijgt? Fiscalisten zetten vraagtekens, schrijft Business Insider.

Nederlandse huizenmarkt krabbelt op