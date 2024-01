Must read: Dat was de bitcoinrally?

Hogere rente leidt tot mentaliteitsverandering vastgoedbeleggers

Hogere rentes jagen de financieringskosten van vastgoed omhoog. Dat maakt vastgoedbelegger M&G Real Estate voorzichtig maar zeker niet negatief. "Hoge stabiele inkomsten zijn nu wel even belangrijker dan mogelijke waardegroei."

Beleggers kijken weer naar Europese aandelen

Hoe gingen Europese ETF-beleggers het jaar uit? Philippe Roset van State Street SPDR ETF’s constateert dat beleggers weer risico durven te nemen. Nou ja, de aandelensectoren energy, gezondheid en vooral de financials blijven impopulair. Dat kan ook van goud worden gezegd.

S&P 500 kan prima 20% stijgen

Michael Batnick is positief over 2024. Hij verwacht 20% winst voor de S&P 500 met een kleine outperformance van Big Tech-aandelen, afgezien van Apple. Bitcoin gaat naar de 100.000 dollar.

Europese inflatie zal in 2024 minder hard dalen dan in 2023

Inflation is likely to fall at a slower pace this year than in 2023, says Vice-President Luis de Guindos.



High wage pressures, geopolitical tensions and upcoming wage negotiations are adding to uncertainty around the future path of inflation.https://t.co/LzMWimO0Uz pic.twitter.com/ZXVociVhEi — European Central Bank (@ecb) January 10, 2024

Actief dividendbeleggen werkt beter

Hoewel de dominantie van actief beheerde dividendfondsen in schril contrast staat met andere categorieën, waar beleggers steeds meer voor indexproducten kiezen, laat de European Active/Passive Barometer van Morningstar zien dat actieve dividendstrategieën hun toegevoegde waarde hebben aangetoond.

Vier ondergewaardeerde chipaandelen

In de chipindustrie lijkt alles om kunstmatige intelligentie te draaien. Maar behalve Nvidia zijn er nog volop andere kansrijke chipbedrijven. Morningstar onderzoekt wat we voor 2024 kunnen verwachten en noemt de vier top picks in de chipproductie-industrie.

Hypotheekrente in perspectief

Die 3,8% van nu voor een rente die 10 jaar vaststaat, is historisch gezien eerder laag dan hoog.

Infographic: hypotheekrente is in korte tijd hard gedaald…maar historisch gezien nog steeds behoorlijk hoog https://t.co/Dljhi5H9o2 — Business Insider Nederland (@BINederland) January 9, 2024

Alternatieve energie-aandelen inmiddels goedkoper dan de markt

AI voert boventoon op techbeurs CES

De nieuwste tv’s, de één nog groter en feller dan de ander, nuttige en minder nuttige gadgets. Ze zijn als vanouds weer te zien op ‘s werelds grootste techbeurs, de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. Dit jaar zijn er bovendien opvallend veel producten waar kunstmatige intelligentie in verwerkt is. RTL Z heeft het verhaal.

Aandelen EM spotgoedkoop. Wie durft?

Emerging Markets are VERY cheap here.



It’s been 52 years since EMs were this cheap relative to US equities.



What’s your favorite Emerging Market play? pic.twitter.com/dXiqyT4psc — Brandon Beylo (@marketplunger1) January 9, 2024

NVB geeft informateur Plasterk zes tips voor coalitiebesprekingen

Welk kabinet het ook wordt, de Nederlandse Vereniging van Banken heeft middels een brief aan informateur Ronald Plasterk zes adviezen gegeven waar de politieke partijen in de coalitiebesprekingen rekening mee dienen te houden. Lees de brief.

Miljardairs mogen hun geld houden

Michael Strain neemt het op voor miljardairs in een artikel voor Project Syndicate: "American progressives, together with populists and nationalists on the right, argue that “every billionaire is a policy failure” and propose applying special taxes to them. But bashing the ultra-wealthy is based on flawed ideas about income inequality and sends the message that success is a dirty word."

Het wachten is op de nieuwste Amerikaanse inflatiecijfers

De #beurs vandaag: weinig actie op de beurs. Beleggers zijn in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers (morgen) en de start van het kwartaalcijferseizoen (vrijdag). https://t.co/F992Y1hyAF pic.twitter.com/EviokKMOdu — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) January 10, 2024

Dat was de bitcoinrally?