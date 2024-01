Must read: Gaan aandelen opkomende markten eindelijk leveren?

Onrust Midden-Oosten gaat vooralsnog aan markten voorbij

Sinds de aanval van terreurorganisatie Hamas op Israël wordt de situatie in het Midden-Oosten steeds chaotischer. Op de financiële markten heeft dat vooralsnog geen grote merkbare gevolgen, constateert Clément Inbona van La Financière de l’Echiquier (LFDE) tot zijn grote verbazing. Maar hoe lang zal dat nog duren?

Tensions in the Red Sea have caused the Drewry World Container Index to surge over the last month pic.twitter.com/xAUu5ScRHy — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) January 7, 2024

Rente en dollar gaan aandelen opkomende markten omhoog helpen

India, Saoedi-Arabië, Thailand en Brazilië zijn slechts enkele van de EM-favorieten van Alquity die kunnen profiteren van een dalende rente en een zwakkere dollar.

Analisten zijn optimistisch over Azië

Azië kan in 2024 beter presteren dan de wereldeconomie. Analisten zijn optimistisch over de economische groei van de regio. CNBC zet op een rij waar beleggers op moeten letten in dit nieuwe jaar en waar groeikansen liggen.

Lees ook: Azië domineert wereldwijde economische groei tot ver na 2050.

Maar pas op met Chinese aandelen (als u niet contrair bent)

Money is flowing out of China for the first time in over 25y



Via @Geo_papic pic.twitter.com/rUTNnAQTTM — AnilVohra1962 ???????????? (@AnilVohra1962) January 8, 2024

Groeiwonder Taiwan moet China en de VS te vriend houden

De verkiezingen in Taiwan van zaterdag zijn cruciaal voor de koers die het hightech-eiland in de Oost-Chinese Zee de komende jaren inzet. Meer toenadering tot China - of juist niet. En dat kan grote economische gevolgen hebben. "De kosten van een oorlog zouden astronomisch zijn." RTL Z bericht.

Lees ook: Het grote belang van de Taiwanese verkiezingen.

We krijgen een mooie zachte landing?

Nouriel Roubini, ook wel bekend als Dr. Doom, is er niet gerust op, zo blijkt uit een artikel voor project Syndicate: "Heading into 2024, most economists and market analysts have adopted a baseline scenario in which most major economies avoid both a recession and renewed inflation – the much-desired "soft landing." But the current encouraging consensus could still be derailed by any number of factors, not least geopolitics."

De aandelenkansen in 2024 volgens Schroders

Aandelenbeleggers zullen de knop moeten omzetten. Dat houdt in: een bredere regionale spreiding (minder VS, meer rest van de wereld, meer focus op de gevolgen van structurele verandering, een hernieuwde aandacht voor waardering, kwaliteit en risico. Lezen!

#Outlook 2024: aandelen in het tijdperk van de 3D-reset - De megathema's die de wereldeconomie opnieuw vormgeven, bieden een schat aan kansen en risico's voor #beleggers in #aandelen. https://t.co/DgRnpY62WL — SchrodersNL (@SchrodersNL) January 5, 2024

Kijk de Japanse beurs eens gaan

Forget that #BitcoinETF for one minute.#Japan's stock market just made a 34-year high! pic.twitter.com/OwZSwrUrHZ — jeroen blokland (@jsblokland) January 9, 2024

Bekentenis van een analist: mijn 5 beleggingsfouten

Hoe goed we ook proberen om gedisciplineerd te zijn met beleggen, zelfs professionals maken zich schuldig aan fouten. Morningstars aandelenanalist Adam Fleck zet 5 van zijn eigen missers op een rij.

Spreiden is volgens Ben Carlson ook spijtgevoelens minimaliseren

"Diversification means constantly feeling regret about something in your portfolio that’s underperforming. That’s a feature, not a bug. It also means having something else in your portfolio that’s outperforming." Overtuigend verhaal.

Laat die dividenden maar komen

Lees ook: Tijdelijke hapering dividendmachine.

S&P 500 Dividends hit another record high in the 4th quarter of 2023, up 5.7% YoY. $SPX pic.twitter.com/0X87PSuOk6 — Charlie Bilello (@charliebilello) January 8, 2024

Elektrische autorevolutie zet auto-industrie op zijn kop

"The transition to EVs is completely changing everything. It’s changing the people that automotive companies have to hire and their skills. It’s changing their suppliers, their factories, how they assemble and build them. And lots of automakers are struggling with that.” Diepgaand artikel.

Duitsland voelt de pijn

German deindustrialization in one chart, it’s not only automotive industry that is contracting. What a mess.



Ht @DanielKral1 pic.twitter.com/b7H1iVm6W0 — Michael A. Arouet (@MichaelAArouet) January 8, 2024

Einde woningtekort niet in zicht