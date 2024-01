Must read: 's Werelds grootste olieproducent is?

Het grote belang van de aankomende Taiwanese verkiezingen

Deze zaterdag gaat Taiwan naar de stembus. De uitslag van deze presidentsverkiezingen kan de financiële markten flink in beweging zetten, schrijft Renco van Schie van Valuedge.



Ook Martine Hafkamp van Fintessa houdt de verkiezingen in Taiwan goed in de gaten. "De verkiezingen en de ongewisse uitslag ervan verhoogden de onzekerheid voor (tech)beleggers. Onzekerheid is slecht voor de handel. Een aantal beleggers haalt, in afwachting van de ontwikkelingen, daarom nu (tijdelijk) het geld van tafel. Dat kan de koersen van technologieaandelen waarschijnlijk verder onder druk zetten."

ESG loopt op zijn laatste benen?

Fondsbeheerders klagen over vage regels en bureaucratische lasten, beleggers over greenwashing. Dat vertaalt zich in een kapitaaluitstroom uit duurzame fondsen.



Onderwijl houdt de AFM scherp in de gaten of de duurzaamheidsclaims van financials wel kloppen.

Rente-agenda centrale banken 2024

Eerst verlaagt de Fed, dan de ECB. In Japan wordt eerder gedacht aan een verhoging van de rente.

The coming 12 months are shaping up as the year of the interest-rate cut https://t.co/MjFNH4BYPP via @CraigStirling @endacurran pic.twitter.com/K7pgVUgaxG — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) January 8, 2024

Amerikaanse kansen: waarde-aandelen en smallcaps

In Morningstars vooruitblik op de Amerikaanse markt voor 2024 springen small-capaandelen er duidelijk positief uit, net als waarde-aandelen. De waarderingen van de aandelensectoren zijn vorig jaar flink opgeschud. Overgewaardeerd werd in de loop van vorig jaar ondergewaardeerd en andersom. Dat biedt nieuwe kansen, zo laat Morningstars Dave Sekera zien.

Aziatische kansen: India, Japan en Vietnam

"Companies have been adopting a “China plus one strategy,” and investors are looking at other countries in the region to park their money. Although pessimism in the Chinese market is unlikely to dissipate soon, analysts say there are still bright spots." CNBC heeft het verhaal.

Chinese oplossing

Shang-Jin Wei voor Project Syndicate: "The biggest threat facing the Chinese economy is a catastrophic debt-deflation spiral. To boost aggregate demand and prevent a prolonged period of deflation and stagnation, policymakers must adopt aggressive fiscal and monetary policies and reform China’s state-owned banks."

Chinese aandelen bereiken nieuw dieptepunt

New Year, New Low!

After a shallow rally, Chinese #equities just made a new low. Down 15% from their peak in May last year, down 22% from their 2021 peak. #China pic.twitter.com/q45W5igDOa — jeroen blokland (@jsblokland) January 8, 2024

Nederlandse huizenmarkt in herstelmodus

Herstel huizenmarkt leidt in slotkwartaal van 2023 tot bijna 9% meer hypotheekaanvragen https://t.co/2wDiJvf0Wf — Business Insider Nederland (@BINederland) January 8, 2024

Interessant kaartje: de verdeling van de Europese rijkdom

GDP per capita by region. Some interesting takes here.



The wealth gap between South and North Italy and Warsaw area being one of the wealthiest spots in Europe. What else? pic.twitter.com/YYE1xLA5MY — Michael A. Arouet (@MichaelAArouet) January 7, 2024

Quizvraag van de dag: welk land pompt meeste olie op?